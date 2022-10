Microsoft Teams Premium: Ab Februar im kostenpflichtigen Monatsabo

Zudem sollen zahlende Teams-Nutzer bessere Statistiken erhalten und bekommen die Möglichkeit haben Einladungs-Links per SMS zu versenden, die eingeladenen Teilnehmender den Login in Meetings gestatten, ohne dafür die Installation des Teams-App vorauszusetzen.

Eine umfangreiche KI-Integration soll für automatische Kurzzusammenfassungen bereits abgehaltener Meetings sorgen, die Suchfunktion empfiehlt personalisierte Suchergebnisse. In laufenden Videokonferenzen lässt Microsoft Teams Premium nicht nur die Aktivierung von Echtzeit-Untertitel zu, sondern kann diese direkt auch in 40 andere Sprachen übersetzen.

Microsoft hat momentan viel zu tun. Zusammen mit Meta organisiert man aktuell die Integration von Microsoft Windows 365 und Microsoft Teams in das Premium-Headset Meta Quest Pro. Gemeinsam mit Apple werkelt man an der Bereitstellung von iCloud Fotos für Windows . Zudem wurden in der Hardware-Kategorie erst gestern neue Surface-Geräte angekündigt .

