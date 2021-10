Für M1-Chips optimiert? Mini-App „Silicon Info“ informiert

Wer alle Anwendungen im Programmverzeichnis in einem Rutsch auf ihre M1-Tauglichkeit hin überprüfen möchte, ist besser mit Lösungen wie Go64 und Uni Detector beraten, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben:

Die kostenfreie Mac-Anwendung „ Silicon Info “ sitzt in der Menüleiste eures Rechners und macht von alleine erst mal so gut wie nichts. Aktiv wird nur „Silicon Info“ nur, wenn ihr das Menüleisten-Symbol mit dem Mauszeiger anklickt. Hier blendet „Silicon Info“ dann sofort ein kleines Info-Fenster ein, das anzeigt ob die Mac-Anwendung zu der das gerade aktive Fenster gehört, bereits für dem Einsatz auf Apples M1-Chips optimiert wurde.

