Silicon: Freie Mac-Anwendung identifiziert Intel-Only-Apps

Nach Go64 und Uni Detector hat sich mit dem Freeware-Download Silicon eine weitere Mac-Applikation vorgestellt, eure Sammlung an installierten Applikationen daraufhin zu prüfen, ob diese für den Einsatz auf Apples neuen M1-Prozessoren optimiert wurden, oder eben nicht.

Gerade mal 2MB klein, bietet Silicon zwei Betriebsmodi an. Zum einen lassen sich einzelne Apps per Drag-and-Drop auf das Hauptfenster der Applikation ziehen und so spezifisch darauf prüfen, für welche Rechner -Architektur diese vorbereitet wurden, zum anderen kann Silicon auch das gesamte Programm-Verzeichnis durchforsten und alle vorhandenen Applikationen checken.

Dieser Check nimmt auch bei großen App-Sammlungen nur wenigen Sekunden in Anspruch und präsentiert nach Beendigung eine Liste aller installierten Applikationen, die per Ampel-Prinzip zwischen den Universal-Apps für Intel- und M1-Chips, den 64bit-Intel-Anwendungen und eventuell noch vorhandenen 32bit-Applikationen unterscheidet. Letztgenannte können unter macOS Big Sur ohnehin nicht mehr gestartet werden.



Alle bereits optimierten Apps auf einen Blick

Die Ergebnis-Liste lässt sich durchsuchen, zudem können ausschließlich Apps angezeigt werden, die als Universal-Anwendungen bereits gleichermaßen für Intel- und M1-Chips optimiert sind.

Silicon ist ein kostenfreies Open-Source-Projekt des Software-Studios DigiDNA. Dieses hat sich unter anderem mit seiner iTunes-Alternative iMazing einen Namen gemacht und liefert mit Silicon jetzt einen kleinen aber soliden Helfer ab, der darüber informiert welches eurer Programme bereits ohne Apples Übersetzungs-Umgebung Rosetta 2 auf den neuen M1-Rechnern Cupertinos eingesetzt werden kann.

Verglichen Go64 und Uni Detector hält sich Silicon mit weiteren Angaben zu den gelisteten Programmen jedoch zurück. Weder Versionsnummer noch Anzahl der App-Starts werden hier verraten. Zum Silicon-Download.