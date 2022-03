Freeware Timeow: Menüleisten-App notiert aktive Mac-Nutzung

Timeow verzichtet auf eine klassische Benutzeroberfläche und zeigt alle Kenndaten direkt im eigenen Kontextmenü an. Der Download der beim ersten Start per Rechtsklick gestartet werden muss, um Apples App-Einschränkungen zu umgehen, kann beim Etablieren einer Alltagsroutine aus Arbeits- und Pausenzeiten zur Hand gehen und euch daran erinnern, wenn diese mal wieder komplett vergessen wurden.

Gleichzeitig notiert sich die Freeware die Pausen und Arbeits-Intervalle und versorgt euch so mit einem Überblick auf die Rechner-Arbeitszeiten der zurückliegenden Tage und Wochen. Hier könnt ihr in den Einstellungen des gänzlich kostenfreien Downloads festlegen ob die Hoistory nur die letzten 2, 5 10 oder 12 Stunden erfassen oder gleich ein Tag, eine Woche oder einen Monat zurückreichen soll.

Genau dafür blendet Timeow eine kleine Zeitanzeige in der Mac-Menüleiste ein, die euch mit einem Blick darüber informiert, wie lange eure aktuelle Sitzung an iMac, MacBook oder Mac Pro jetzt schon dauert. Sobald ihr die Arbeit dann pausiert und während eines zuvor definierten Zeitraums (zwischen 1 und 10 Minuten) keine Taste mehr drückt und den Mauszeiger nicht mehr bewegt, geht Timeow in den Pausen-Modus über und setzt die Arbeitszeit in der Menüleiste auf 0 Minuten zurück.

