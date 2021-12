Freeware OnlySwitch: Jetzt auf Deutsch, jetzt mit Online-Radio

10 Tage nach unserer ersten Berücksichtigung des kleinen Freeware-Geheimtipps OnlySwitch wollen wir die Open-Source-Anwendung noch mal ins Rampenlicht ziehen. Die nun gegebene Verfügbarkeit einer deutschen Lokalisation und der Ausbau des Funktionsumfangs um einen zusätzlichen Online-Radio-Player lassen den Menüleisten-Helfer nun auch interessant für Nutzer werden, die beim letzten Mal noch einen Bogen um das Hobby-Projekt des in Amsterdam ansässigen Entwicklers Jack Landrin gemacht haben.

OnlySwitch ist schnell beschrieben: Die App sitzt nach Installation und Erststart – der per Rechtsklick ausgeführt werden muss – in der Mac-Menüleiste und bietet hier mehrere Schiebeschalter an, die ganz bestimmte System-Aktionen auslösen. OnlySwitch bietet dabei nichts bahnbrechend Neues, viele der angebotenen Optionen können auch über die Systemeinstellungen oder mit Hilfe anderer bekannter Kleinstanwendungen aktiviert bzw. ausgelöst werden, versammelt zahlreiche wichtige Schalter aber nett aufgeräumt an einem zentralen Ort.

So bietet die App das schnelle Sichtbarmachen versteckter Dateien an (geht im Finder mit der Tastenkombination Command+Shift+Punkt), aktiviert bei Bedarf den Dunkelmodus, blendet Desktop-Icons für saubere Bildschirmfotos vorübergehend aus, versteckt das Dock, ist in der Lage die AirPods schnell zu (ent)koppeln und verhindert im Bedarfsfall das Wegdriften des eigenen Rechners in den Standby-Betrieb.

Neu seit unserer ersten Berücksichtigung ist die Verfügbarkeit einer eingedeutschten Oberfläche, die die Funktionsweise auch für Anwender ohne gute Englischkenntnisse schnell verständlich werden lässt, sowie der Integrierte Online-Radio-Player. Wer einen Online-Lieblingssender kann dessen Stream-Adresse jetzt schlicht in den Einstellungen der OnlySwitch-Applikation hinterlegen und diesen zukünftig mit einem Mausklick direkt starten.