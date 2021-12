ZDF Mediathek: Die Highlights im Januar 2022

Anne und Erik fetzen sich wieder. Auf den Höhen und in den Tiefen ihres Trennungsjahres geht es in der letzten Staffel ans Eingemachte, gewürzt mit Überraschungen von deren Eltern und Sohn Leon. Mehr Infos .

Der Film schildert anhand des von Adolf Eichmann gezeichneten „Besprechungsprotokolls“ das Treffen führender Vertreter des NS-Regimes am 20. Januar 1942 in Berlin-Wannsee. Thema war die sogenannte „Endlösung der Judenfrage“: die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden Europas. Mehr Infos .

Im ersten Monat des Monat des Jahres tritt das Zweite dabei mit Monats-Highlights wie der zweiten Staffel der sechstteiligen Drama- und Katastrophenserie „Sløborn“, mit der vierteiligen schwedischen Krimiserie „Agatha Christies Hjerson“ und dem britischen Reality-Drama „Make Me Famous“ an.

Wie üblich konkurriert das ZDF nicht in der Menge der monatlichen Serien-Neuerscheinungen mit den Platzhirschen, sondern versucht sich in Qualität.

Insert

You are going to send email to