„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alt- und Neuverfilmung jetzt online

Die 82 Minuten mit dem Tschechisch-Deutschen Kinderfilmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehören für viele Familien so sehr zu Weihnachten wie der schwarz-weiße „Dinner for One“-Sketch zu Silvester. 1973 erstveröffentlicht, passt der Märchenfilm zwar nicht mehr zum Forma der heutigen 16:9-Fernseher, ist ansonsten aber gut gealtert und pünktlich zur Weihnachtszeit wieder in den Mediatheken von ARD, HR und KiKA verfügbar.

Wer mit einem HR-Logo im Bild leben kann, findet beim Hessischen Rundfunk derzeit eine hochaufgelöste, 4 Gigabyte große Fassung des Klassikers, die als MP4-Datei (1920 px x 1080 px bei 8000 kbit) noch bis Anfang 2022 unter folgendem Link zum Direkt-Download erhältlich ist: HR-Download Aschenbrödel.

Neuverfilmung aus Norwegen

Bei Deutschlands populärsten Video-Streaming-Diest, Amazon Prime Video, startet heute zudem die norwegische Neuauflage des Klassikers. Die in diesem Jahr veröffentlichte Adaption trägt den identischen Titel „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Originaltitel: „Tre nøtter til Askepott“) ist mit einer Altersfreigabe ab 6 Jahren versehen und besetzt die Hauptrolle mit der norwegischen Sängern Astrid Smeplass, die es 2013 durch die Casting-Show „Pop Idol“ zu regionaler Bekanntheit brachte.

Amazon vermarktet die Kinoproduktion, die in Norwegen seit November über die Leinwände rauscht, hierzulande als Amazon Original Film und bietet diesen zum kostenlosen Konsum für alle Prime Mitglieder an. Die 87 Minuten lassen sich mit norwegischer, deutscher und polnischer Tonspur anschauen. Zusätzlichen stehen Untertitel in Deutsch und Polnisch zur Verfügung.

Die bislang abgegebenen Bewertungen, aktuell sind nur 11 Rezensionen verfügbar, fallen sehr durchwachsen aus und benoten „Tre nøtter til Askepott“ mit 3,1 von 5 Sternen.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist eine spektakuläre Neuerzählung des beliebten Märchenklassikers von 1973. Aschenbrödel nimmt Prime-Mitglieder mit auf ihrer Reise durch verschneite Wälder und in die Berge auf ihrer Suche nach einem Weg ihrer bösen Stiefmutter zu entkommen und die Liebe zu finden. Zu sehen gibt es aufregende Ausritte, Bogenschießen, einen extravaganten königlichen Ball mit wunderschönen Kleidern und eine gehörige Portion Magie.

Produkthinweis Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Prime-Video

Trailer: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2021)