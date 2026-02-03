OpenAI bringt Codex als eigenständige macOS-Anwendung

Mit der neuen Codex-App für macOS stellt OpenAI ein eigenständiges Werkzeug vor, das die Arbeit mit mehreren KI-Agenten bündeln soll. Die Anwendung richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler, die parallel an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und diese über längere Zeiträume begleiten. Codex war bereits zuvor über Kommandozeile, Web und IDE-Erweiterungen nutzbar.

Die Desktop-App ergänzt diese Angebote nun um eine zentrale Oberfläche, die speziell auf die Koordination mehrerer Agenten ausgelegt ist.

Parallele Aufgaben und isolierte Arbeitsbereiche

In der App laufen einzelne Agenten in getrennten Projektsträngen. Nutzer können zwischen diesen wechseln, ohne den jeweiligen Kontext zu verlieren. Änderungen am Code lassen sich direkt prüfen, kommentieren oder im eigenen Editor nachbearbeiten. Um Konflikte zu vermeiden, arbeitet jeder Agent in einer eigenen Kopie des Repositories.

Technisch basiert dies auf sogenannten Worktrees, die parallele Entwicklungsstände erlauben, ohne den lokalen Git-Zustand zu verändern. Bestehende Sitzungen aus der Codex-Kommandozeile oder aus IDE-Erweiterungen werden automatisch übernommen, sodass laufende Projekte nahtlos fortgesetzt werden können.

Erweiterbare Funktionen und Automatisierungen

Über sogenannte Skills lässt sich Codex über reine Code-Erzeugung hinaus einsetzen. Diese bündeln Anweisungen und Hilfsmittel, mit denen der Agent auch Recherche, Dokumentenerstellung oder einfache Arbeitsabläufe übernehmen kann. Die App bietet dafür eine eigene Verwaltungsoberfläche. Ergänzend können Automatisierungen eingerichtet werden, die Aufgaben zeitgesteuert im Hintergrund ausführen und Ergebnisse zur Prüfung ablegen. OpenAI nutzt solche Abläufe nach eigenen Angaben auch intern, etwa zur Auswertung von Fehlermeldungen oder zur Erstellung von Statusberichten.

Sicherheitsseitig setzt die App auf eine standardmäßig eingeschränkte Ausführungsumgebung. Agenten dürfen zunächst nur innerhalb definierter Projektordner arbeiten und benötigen Freigaben für weitergehende Zugriffe. Diese Regeln lassen sich projektweit anpassen.

Die Codex-App ist ab sofort für macOS verfügbar und in bestehenden ChatGPT-Abonnements enthalten. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten auch Nutzer der kostenlosen Variante Zugriff.