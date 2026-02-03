Für iMessage, FaceTime und Co.: Apple aktualisiert ältere macOS-Versionen

Apple hat für mehrere ältere Mac-Betriebssysteme außerplanmäßige Updates veröffentlicht, obwohl der reguläre Sicherheits-Support für diese Versionen bereits ausgelaufen ist. Betroffen sind macOS 10.15 Catalina sowie macOS 11 Big Sur.

Die Aktualisierungen tragen die Bezeichnungen Security Update 2026-001 Catalina und macOS Big Sur 11.7.11 und verfolgen einen klar umrissenen Zweck.

Verlängerte Nutzbarkeit zentraler Dienste

Mit den Updates verlängert Apple die Gültigkeit bestimmter Systemzertifikate, die für grundlegende Onlinefunktionen erforderlich sind. Dazu zählen unter anderem iMessage, FaceTime sowie die Geräteaktivierung. Ohne gültige Zertifikate könnten diese Dienste ab Anfang 2027 nicht mehr genutzt werden. Durch die nun bereitgestellten Aktualisierungen bleiben sie nach aktuellem Stand mindestens bis Januar 2027 funktionsfähig.

Technisch handelt es sich dabei nicht um klassische Sicherheitsupdates. Es werden keine bekannten Schwachstellen behoben und auch keine neuen Schutzmechanismen ergänzt. Die Systeme bleiben damit weiterhin auf dem Stand, den sie zum Zeitpunkt des offiziellen Support-Endes erreicht hatten. Die Updates greifen ausschließlich in die Zertifikatsverwaltung ein, die für die Kommunikation mit Apples Servern notwendig ist.

macOS 11 Big Sur : macOS Big Sur 11.7.11

: macOS Big Sur 11.7.11 macOS 10.15 Catalina: Security Update 2026-001 Catalina

Relevanz für Nutzer älterer Intel-Macs

Apple hatte den regulären Sicherheits-Support für macOS 10.15 Catalina bereits im Sommer 2022 eingestellt. macOS 11 Big Sur folgte im November 2023. Seitdem wurden für diese Versionen keine regulären Sicherheitskorrekturen mehr veröffentlicht. Umso ungewöhnlicher ist die aktuelle Maßnahme, die wir jedoch schon vom iPhone kennen. Bereits Anfang des Jahres hatte Apple bei älteren iPhones die Laufzeit vergleichbarer Zertifikate verlängert, um zentrale Dienste weiter nutzbar zu halten und musste hier aktuell auch noch mal nachbessern:

Für Anwender, die weiterhin Intel-basierte Macs einsetzen, die keine neueren macOS-Versionen mehr unterstützen, ist das Update dennoch relevant. Ohne Installation könnten bestimmte Apple-Dienste in absehbarer Zeit ihren Betrieb einstellen, auch wenn das System ansonsten stabil läuft.