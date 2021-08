Freeware für Vorsichtige: Suspicious Package in Version 4.0

Auch wenn ihr Suspicious Package sicher nicht täglich nutzen solltet, der Download der App bietet sich auch „auf Vorrat“ an, da sich so auch schnell prüfen lässt in welchen Verzeichnissen eures Systems ein frisch geladener App-Installer vorhat die Anwendung und zugehörige Dateien zu Installieren.

Dafür, dass ihr schon vor dem Doppelklick auf eine frisch geladene .pkg-Datei deren Inhalte auf möglicherweise schädliche Beigaben abklopfen könnt, kümmert sich Suspicious Package. Jetzt in Version 4.0 erhältlich ist , ist die Freeware-Anwendung jetzt für macOS 12 Monterey optimiert und tritt mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche an, die etwas besser zu Apples aktueller Ästhetik passen soll.

Die kostenlos ladbare Mac-Freeware Suspicious Package ist in Version 4.0 erschienen und sollte im gut sortierten Werkzeugschrank eures Rechners nicht fehlen. Die App mit Tradition zeigt die Inhalte von .pkg-Dateien an.

