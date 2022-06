FinderFix: Neue Finder-Fenster mit fester Größe und Position

Mac-Anwender die häufiger im Finder des Apple-Betriebssystems zugange sind, kennen die Unzuverlässigkeit des Datei-Managers wenn es darum geht die zuletzt gesetzten Fenster-Einstellungen zu reproduzieren.

Finder vergisst Fensterkonfiguration

Wer etwa sein Download-Verzeichnis in einem neuen Finder-Fenster öffnet, dessen Größe und dessen Position auf dem Bildschirm perfekt an den persönlichen Geschmack anpasst und das Fenster nach getaner Arbeit wieder schließt, kann sich nicht sicher sein, dass sich macOS beim nächsten Abstecher in das selbe Verzeichnis noch an die gesetzten Einstellungen erinnert.

Manchmal merkt sich der Finder die Fensterkonfiguration, machmal wird diese vorübergehend vergessen, manchmal aber auch komplett verworfen.

In den vergangenen Jahren haben sich mehrere Hilfsanwendungen in der Apple-Community etabliert, die den Finder zu etwas mehr Disziplin verhelfen wollten. Die Freeware FinderMinder ist ein Beispiel, die Systemerweiterung TotalFinder ein anderes.

Allerdings sind beide Software-Helfer inzwischen in die Jahre gekommen und weder für den Einsatz auf Apples Prozessoren vorbereitet noch an die aktuellen macOS-Versionen angepasst.

FinderFix als moderner Helfer

Hier meldet sich nun die neue Mac-Anwendung FinderFix zu Wort und will für moderne Abhilfe sorgen. Frisch in die öffentliche Betaphase gestartet, gestattet der Download Größe und Position neuer Finder-Fenster global zu konfigurieren und staucht anschließend alle neu geöffneten Finder-Fenster auf die eigenen Lieblingsmaße zusammen. Zudem können die Fenster auf dem Monitor zentriert oder an eine pixelgenau vorgegebene Position verschoben werden.

FinderFix präsentiert sich mit einem Hilfsvideo zur Ersteinrichtung auf der Webseite des Entwicklers und bietet zudem zwei Extra-Optionen an, die das Kopieren und Einfügen von Objekten mit CMD+X und CMD+V anbieten sowie neue Finder-Fenster im Tab-Modus öffnen können.