Mac-Dateimanager Forklift: Neue Preise und neues Geschäftsmodell

Das neue Geschäftsmodell der Software-Anbieter adressiert einen der größten Kritikpunkte an den allgegenwärtigen Software-Abonnements. Versagen diese doch häufig den kompletten Zugriff auf vorhandene Software, wenn die regelmäßigen Zahlungen eingestellt werden. Forklift hingegen wird nach Zahlungseinstellung lediglich den Zugriff auf weitere Updates versagen, was wir als fairen Kompromiss bewerten.

So soll Forklift fortan nicht mehr auf Basis der aktuellen Versionsnummer lizenziert werden, sondern mit einem 12-monatigen Zeitfenster. Dies heißt: Anwender, die eine Lizenz für Forklift erwerben, erhalten anschließend 12 Monate lang den Vollzugriff auf alle Aktualisierungen. Dazu zählen auch große Updates wie etwa ein Sprung von Forklift 3 auf Forklift 4. Nach Ablauf der 12 Monate kann die App dann in der gerade aktuellen Versionsnummer behalten und beliebig lange (bzw. so lange es das Betriebssystem und der eigene Mac zulässt) genutzt werden.

Insert

You are going to send email to