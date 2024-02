ffWorks in Version 4.0: Mac-Schaltzentrale für FFmpeg

Das quelloffene Kommandozeilen-Tool FFmpeg gilt gemeinhin als wichtigstes und populärstes Videowerkzeug weltweit. FFmpeg stellt seinen Nutzern eine Vielzahl von Werkzeugen und Bibliotheken zur Verfügung, mit denen sich digitale Video- und Audioinhalte aufzeichnen, umwandeln, zusammenführen, streamen, skalieren und in diverse Formate konvertieren können.

FFmpeg zeichnet sich dabei durch eine riesige Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten und Parametern aus, was das Projekt für seine extrem langen Befehlseingaben im Terminal bekannt gemacht hat. Die Komplexität der Befehle variiert dabei je nach Anwendungsfall so stark, dass bereits zahlreiche Anwendungen existieren, um Nutzern die Generierung der korrekten Befehle zu erleichtern.

Auch auf dem Mac setzen fast alle Video-Apps, die irgendetwas mit Videos am Hut haben, unter der Haube auf FFmpeg. Vom Video-Download Downie, über den Videoschnitt-Helfer LosslessCut, bis hin zum Video-Konvertierer Permute.

ffWorks: Schaltzentrale für FFmpeg

An dieser Stelle kommt ffWorks ins Spiel. Anstatt sich auf einen Anwendungsbereich zu beschränken, bietet der Download eine visuelle Schaltzentrale für FFmpeg an. ffWorks zielt darauf ab, die Nutzung von FFmpeg so klar, nachvollziehbar und einfach wie möglich zu machen.

Jetzt steht ffWorks in Version 4.0 zum Download zur Verfügung und bringt über 250 Neuerungen mit, die in dieser Changelog-Übersicht fein säuberlich untereinander gelistet sind.

Im Großen und Ganzen gilt: ffWorks drückt euch eine grafische Benutzeroberfläche für den Alleskönner in die Hand, der, um wirklich produktiv eingesetzt werden zu können, eigentlich ein riesiges Vorwissen um seine Kommandos voraussetzt.

ffWorks macht nahezu alle FFmpeg-Parameter zugänglich und erklärt viele davon mit hilfreichen Erläuterungen, um auch Anfängern zu verdeutlichen, welche Auswirkungen bestimmte Einstellungen haben. Hier gibt es mehrere Anleitungen zur App.

Die Software lässt sich mit einem Zeitlimit von 30 Minuten zehnmal kostenfrei einsetzen, bevor eine Lizenz benötigt wird. Diese kostet im Einmalkauf 22 Euro.