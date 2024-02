Apple Vision Pro: Nur 600 Apps speziell vorbereitet

Zum morgigen Verkaufsstart der Apple Vision Pro wird Apples Softwarekaufhaus über mehr als 600 speziell an die Datenbrille angepasste Applikationen verfügen. Damit sind nicht die bereits im App Store erhältlichen iPad-Anwendungen gemeint, die Entwickler per Mausklick für die Nutzung auf dem neuen Headset freigeben können, sondern explizit für die Apple Vision Pro kompilierte Applikationen, die deren Kapazitäten bestmöglich für ihre Zwecke nutzen.

3.000 Apps für das erste iPad

Um dies in Relation zu setzen, bietet sich der Blick zurück an. Zum initialen Start des App Stores im Sommer 2008 standen in diesem gerade mal 500 Applikationen zum Download bereit. Inzwischen können iPhone-Anwender auf ungefähr zwei Millionen Applikationen zugreifen.

Voyager von ForeFlight auf der Apple Vision Pro

2010, als das erste iPad offiziell vorgestellt wurde, hatten iPad-Nutzer die Möglichkeit, zwischen 3.000 Tablet-optimierten Anwendungen zu wählen. Zum morgigen US-Verkaufsstart der Vision Pro ist nur ein Zehntel davon für die frühen Käufer des „räumlichen Computers“ erhältlich.

Hier bleibt es spannend abzuwarten, wie schnell sich das Angebot vergrößern wird. Das iPad brauchte nur 15 Monate, um die anfängliche Auswahl von 3.000 nativen iPad-Applikationen auf stattliche 100.000 zu vergrößern – und dies, obwohl es vor 14 Jahren noch deutlich weniger Entwickler in Apples Ökosystem gab, als dies heutzutage der Fall ist.

Homescreen und App Store auf der Apple Vision Pro

Netflix und YouTube nur im Browser

Immerhin können Besitzer der Apple Vision Pro aus einer Million zusätzlicher iPad Applikationen wählen, zu denen allerdings nicht die Apps von YouTube und Netflix gehören werden. Die beiden Video-Schwergewichte haben sich aktiv dagegen entschieden, ihre Anwendungen für die Nutzung mit der Apple Vision Pro freizugeben.

Apple hat in seinem US-Newsroom eine Handvoll Bildschirmfotos ausgesuchter Anwendungen zusammengetragen, die morgen in den Vereinigten Staaten verfügbar sein werden.



NBA League Pass auf der Apple Vision Pro