Video-Downloader Downie mit neuen Funktionen

Downie lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Für die Vollversion fallen 18,99 Euro an, wer den vom gleichen Entwickler stammenden Konverter Permute gleich noch mitnehmen will, bekommt beide Apps zusammen für 24,99 Euro. Nutzer der Software-Flatrate Setapp dürfen sich hier einmal mehr freuen. Downie ist wie auch Permute als Vollversion im Portfolio von Setapp enthalten.

Mithilfe der neuen Teilen-Erweiterung ist es nun möglich, Inhalte per Rechtsklick beziehungsweise über das Teilen-Menü von macOS an Downie zu schicken. Generell ist der von uns favorisierte Weg beim Download von Videos allerdings weiterhin die Browser-Erweiterung der App. Will man von einer gerade geöffneten Webseite ein Video laden, so genügt dann ein Klick auf das Downie-Symbol im Browser.

Mit Blick auf die neu integrierte Begrenzung der Download-Rate teilt der Entwickler mit, dass diese Funktion aktuell noch als „experimentell“ zu sehen ist. Dementsprechend findet sich der Haken im gleichnamigen Bereich in den Einstellungen der App. Hier lässt sich dann die maximale Bandbreite pro Download in MB/s festlegen.

Die Mac-App Downie ist wohl weiterhin mit Abstand die beste Anwendung, um Videos von beliebigen Webseiten zu laden. Downie präsentiert sich hervorragend integriert, lässt sich einfach bedienen und zeigt sich nicht zuletzt auch optisch so, wie wir es von einer Mac-App erwarten. Bei all dem fallen aber die „Profi-Optionen“ nicht unter den Tisch, wer möchte, kann im Zusammenhang mit den durch die Anwendung ausgeführten Downloads detaillierte Vorgaben machen.

Insert

You are going to send email to