EU setzt Plattformen unter Druck
Europa gegen X und TikTok: Musk muss zahlen, TikTok fügt sich
Die Europäische Kommission nutzt den Rechtsrahmen des Digital Services Act seit einiger Zeit dazu, große Onlineplattformen stärker in die Pflicht zu nehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei klare Vorgaben für den Vertrieb von mobilen Applikationen, mehr Transparenz bei Werbung, der Zugang zu öffentlichen Daten für Forschung und die Verpflichtung zu verlässlichen Informationen über Account-Identitäten.
Während das Verfahren gegen X nun zu einer Geldbuße geführt hat, konnte die Kommission mit TikTok eine Vereinbarung erreichen, die auf freiwilligen Verpflichtungen des Unternehmens beruht. Beide Fälle zeigen, wie unterschiedlich Plattformen auf die Anforderungen reagieren und wie der DSA schrittweise umgesetzt wird.
Musk muss zahlen
Gegen den Twitter-Nachfolger X verhängt die Kommission eine Geldbuße in Höhe von 120 Millionen Euro, weil X zentrale Transparenzauflagen nicht erfüllt hat. Kritisiert wird unter anderem die Gestaltung des blauen Checkmarks, das zahlenden Nutzern einen verifizierten Status suggeriert, ohne dass die Identität tatsächlich überprüft wird. Dies erschwert es Nutzern, die Authentizität von Accounts einzuschätzen und erhöht das Risiko von Täuschungen.
Zusätzlich beanstandet die Kommission die offengelegten Werbedaten von X. Diese enthalten nicht alle erforderlichen Angaben und ist für Forscher nur eingeschränkt nutzbar. Verzögerungen und fehlende Informationen zu Inhalt, Thema und Auftraggeber von Anzeigen erschweren unabhängige Analysen. Auch beim Zugang zu öffentlichen Daten erfüllt X die gesetzlichen Anforderungen nicht, da die Bedingungen für Forscher unnötige Hürden enthalten. X muss der Kommission nun innerhalb festgelegter Fristen konkrete Maßnahmen zur Abhilfe vorlegen.
TikTok fügt sich
TikTok hat sich hingegen bereit erklärt, umfassende Änderungen vorzunehmen, um die Transparenz im Bereich Werbung vollständig herzustellen. Das Unternehmen will künftig den vollständigen Anzeigentext inklusive Links bereitstellen und die Aktualisierung seines Werbedaten beschleunigen. Informationen sollen spätestens nach 24 Stunden vorliegen.
Darüber hinaus stellt TikTok Daten zu den gewählten Zielgruppen bereit, etwa zu Altersgruppen oder dem Mitgliedstaat der erreichten Nutzer. Auch die Suchfunktionen werden erweitert, damit Anzeigen leichter auffindbar sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt gestaffelt innerhalb von zwei bis zwölf Monaten.
Die Kommission will die Einhaltung der Zusagen laufend prüfen und überwacht zugleich weitere Ermittlungsbereiche, darunter Fragen zum Algorithmusdesign, zum Schutz Minderjähriger und zu Risiken im Zusammenhang mit Wahlen.
Die Eu hat sich scheinbar komplett auf Apple eingeschossen. Alle anderen können machen, was die wollen. Nur Apple muss sich an die Regeln halten.
Und die anderen..
Hä?
Typischer Bot Kommentar ;) Da hat eine von Apples Werbeagenturen die Parameter wohl nicht richtig eingestellt ;)
Artikel gelesen?
Das wäre zuviel verlangt
Selbst die Überschrift lesen hätte gereicht…
Da wird nicht einmal Apple erwähnt.
Vor lauter EU Hass, scheinen viele nicht mal mehr fähig einen Bericht zu lesen.
die Verpflichtung zu verlässlichen Informationen über Account-Identitäten.
geht die EU nen feuchten an.
Falsch! Hier geht es um die Verbraucherrechte!
Sehe ich genauso! Warum muss sich der Staat/EU ständig in irgendwelche Dinge einmischen? Mehr Eigenverantwortung für die Bürger und weniger Regulierung wäre meiner Meinung nach der bessere Weg.
Das ist die Aufgabe des Staates, man nennt das nicht einmischen sondern erstellen von Regeln um ein zivilisiertes Leben führen zu können, aber heute denkt ja jeder nur seine Interessen und Gedanken und Wünsche sind die Richtschnur.
Wenn es dann mal nicht so ist wie die persönliche egoistische Weltanschaung ist, wird auf einen Staat der sich einmischt geschimpft.
Man sollte Eigenverantwortung und Egoismus trennen und unterscheiden können!
+1!
Die Europäische Kommission bot X einen illegalen Geheimdeal an: Wenn wir stillschweigend Äußerungen zensierten, ohne jemanden darüber zu informieren, würden sie uns nicht bestrafen. Die anderen Plattformen haben diesem Deal zugestimmt. X tat dies nicht. #Musk
https://x.com/elonmusk/status/1811783320839008381
Und das glaubst du, weil Elon ja ganz sicher keine Fake-News verbreitet?
Du hast sicher eine Quelle für das Gegenteil?
Geh auf X da findest du alle Beweise.
Sämtliche CEO haben vor einem Amerikanischen Gericht genau diese Aussage bestätigt. Videos, Gerichtsbeschlüsse, email usw. Die Beweislage ist schon länger offengelegt nur Berichten die Medien nicht darüber.
Was glaubst du warum Musk Twitter gekauft hat nachdem Sie Trump’s Account gelöscht haben.
Der US-Kongress-Bericht “The Foreign Censorship Threat” (Juli 2025)
Wenn du einen konkreten, wasserfesten Beweis suchst, dass die EU durch den Digital Services Act (DSA) freie Meinungsäußerung zensiert – und das sogar global, inklusive in den USA – dann ist der 145-seitige Interim Staff Report des US House Judiciary Committee vom 25. Juli 2025 der ultimative Hammer. Dieser Bericht basiert auf Subpoenas an Tech-Giganten (z. B. Meta, Google, X), internen E-Mails, Workshop-Protokollen und Dokumenten der EU-Kommission. Er enthüllt, wie die EU Plattformen zwingt, politische Inhalte zu zensieren, die in Europa als “Hassrede” oder “Desinformation” gelten, aber in den USA unter dem First Amendment geschützt sind. Keine vagen Vorwürfe
Die EU wird noch ein paar Jahre Schrecken verbreiten, dann geht es wieder zur EG zurück! Gut so!
Die Quelle dafür ist nur Elon? Hm …