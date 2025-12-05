Frische Trailer und ein 5-Euro-Leihfilmgutschein bei Prime Video

Passend zum bevorstehenden Wochenende wollen wir euch eine Handvoll neuer Trailer durchreichen, den ersten Teil der Netflix-Serie „Last Samurai Standing“ empfehlen und euch auf eine neue Gutschein-Aktion hinweisen, die ihre kurz auf eine Teilnahmeberechtigung hin prüfen solltet.

5-Euro-Leihfilmgutschein von Amazon

Amazon bietet ausgewählten Prime-Mitgliedern derzeit einen 5-Euro-Gutschein an, der direkt auf dieser Aktionsseite eingelöst werden kann. Das Guthaben gilt für Leihfilme, die in der Regel für 99 Cent bereitstehen. Die Aktivierung erfolgt über den persönlichen Angebotslink. Nach erfolgreicher Freischaltung bleibt das Guthaben dreißig Tage gültig und wird automatisch auf den Leihpreis angerechnet. Für das Anschauen eines ausgeliehenen Titels bleiben anschließend zwei Tage Zeit.

Auch unabhängig von der Gutscheinaktion lohnt sich ein Blick auf die aktuellen 99-Cent-Leihfilme, von denen Amazon vor dem Wochenende wieder etliche bereitstellt.

Wer für Netflix zahlt. Der will sich vielleicht auch den Trailer von „Last Samurai Standing“ sichten. Wir haben den ersten Teil gerade erst geschaut und können eine Empfehlung aussprechen. Wer Shogun mochte, wird hier erneut fündig. Die Serie verbindet historische Elemente der Meiji-Ära mit einer intensiven Erzählweise, die schnell fesselt und atmosphärisch überzeugt.

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max zeigt den ersten Trailer zur Vorgeschichte von „Game of Thrones“. Die neue Serie folgt einem Ritter und seinem jungen Begleiter auf einer Reise durch die sieben Königreiche. Der Ton wirkt deutlich ruhiger als in anderen Adaptionen aus dem gleichen Universum, dennoch steht ein Konflikt im Zentrum, der die bestehende Ordnung infrage stellt. Der Start ist für den 18. Januar angekündigt.

Born To Be Wild

Apple TV stellt eine Naturdokumentation vor, die über mehrere Jahre auf drei Kontinenten produziert wurde. Die sechsteilige Reihe begleitet junge, teils bedrohte Tiere von der Aufzucht bis zur geplanten Auswilderung. Die Dokumentation beleuchtet sowohl die Arbeit der Teams vor Ort als auch die Herausforderungen der Tiere, die nach schwierigen Umständen in den natürlichen Lebensraum zurückkehren sollen.



Last Samurai Standing

Die Netflix-Serie erzählt von 292 Kriegern, die in Kyoto zu einem Wettkampf antreten und ein Ziel verfolgen. Jeder Teilnehmer erhält eine Marke und muss sich auf den Weg nach Tokio machen. Nur wer genügend Marken erbeutet und das Ziel erreicht, hat die Chance auf den Geldpreis. Die Serie verbindet Kämpfe, historische Hintergründe und eine klare Struktur, die die Handlung stetig vorantreibt. Seit Mitte November lassen sich alle sechs Folgen des ersten Teils der ersten Staffel auf Netflix anschauen.



Teheran Staffel 3

Die preisgekrönte Agentenserie kehrt mit einer neuen Staffel zu Apple TV zurück. Im Mittelpunkt steht erneut Tamar, die nach den Ereignissen der vorangegangenen Folgen um ihre Position kämpfen muss. Neue Figuren erweitern die Handlung, unter anderem ein internationaler Atominspektor, der eine bedeutende Rolle übernimmt. Die Serie bleibt ihrer Mischung aus politischer Spannung und verdeckten Operationen treu und entwickelt die bestehenden Handlungsstränge weiter. Die neue Staffel soll ab dem 9. Januar ausgestrahlt werden.

