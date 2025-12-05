Apple und Paramount aus dem Rennen
Netflix kauft Warner Bros.: Übernahme für 80 Milliarden Dollar [Update]
Update: Netflix hat die Übernahme von Warner Bros. für 80 Milliarden US-Dollar soeben bestätigt. Weitere Details will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines Konferenzgespräches bekannt geben.
Original-Eintrag: Der Video-Streaming-Dienst Netflix befindet sich in exklusiven Verhandlungen mit Warner Bros. Discovery und prüft die Übernahme des Entertainment-Konzerns.
Die meldet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg und sieht in den laufenden Übernahmegesprächen einen Wendepunkt, der die mehrmonatigen Kaufspekulationen beenden könnte.
Im September war zunächst darüber spekuliert worden, ob Apple Teile des Warner Konzerns übernehmen könnte. Damals prüfte Warner Bros. verschiedene Optionen und bereitete die Offenlegung sensibler Finanzdaten für mehrere Interessenten vor. Neben Apple und Amazon galt auch Paramount Skydance als möglicher Käufer.
Im Oktober wurde schließlich bekannt, dass Paramount konkrete Vorbereitungen für ein eigenes Gebot traf und damit ein Signal an mögliche Wettbewerber setzte. Die jüngsten Gespräche zeigen jedoch, dass Netflix nun offenbar die führende Rolle im Bieterfeld eingenommen hat.
Auch HBO Max könnte an Netflix gehen
Netflix verhandelt über den Erwerb der Film und TV Studios sowie des Streamingdienstes HBO Max. Der Konzern bietet für den Fall einer regulatorischen Ablehnung eine umfangreiche Ausgleichszahlung an. Der Verkauf würde erst nach Abschluss der geplanten Abspaltung der Kabelsender erfolgen. Warner Bros. könnte damit seine Struktur neu ordnen, während Netflix Zugang zu einer umfangreichen Programmbibliothek und etablierten Marken erhielte.
Die zahlreichen Marken von Warner Bros. Discovery
Dazu zählt ein Archiv mit Reihen wie Harry Potter oder Serien wie The Sopranos. Der Streaminganbieter setzt bislang vor allem auf eigene Produktionen, sodass der Erwerb eines klassischen Studios einen strategischen Richtungswechsel darstellen würde.
- Die Preise stehen: HBO Max startet am 13. Januar in Deutschland
Kontroverse im Bieterverfahren
Im Verlauf des Verkaufsprozesses kam es zu Differenzen unter den Interessenten. Paramount kritisierte die Abläufe und befürchtete eine Bevorzugung von Netflix. Bereits eingereichte Angebote seien abgelehnt worden, da sie nicht den Erwartungen des Verwaltungsrats entsprochen hätten. Mit dem Vorrücken von Netflix verschärft sich zudem die regulatorische Debatte. Erste Stimmen aus der US-Politik äußern Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf Wettbewerb und Verbraucher.
Auch in der Filmbranche wird aufmerksam beobachtet, dass sich die Produktion und Auswertung von Inhalten weiter in Richtung Streaming verschiebt. Warner Bros. hatte sich erst im Herbst offiziell für Angebote geöffnet, nachdem mehrere potenzielle Käufer ihr Interesse bekundet hatten.
Wäre wünschenswert wenn das Angebot dann in Netflix integriert wird.
Dann konsolidiert sich der Markt wieder etwas.
Oder Netflix führt auch kostenpflichtige Zusatzkanäle ein…. argh,
Nur weil du Netflix hast? Könnte auch ein anderer bestehender Player machen.
Machtkonzentration ist meist etwas Schlechtes. Insbesondere für die Kunden, weil wg. des geringeren Wettbewerbs meistens die Preise steigen !!
Wenn jeder Anbieter dieselben Inhalte anbietet, trifft das zu, aber da Netflix, Disney, HBO, … alle unterschiedliche Inhalte anbieten, orientieren sich die Anbieter eher an der Konkurrenz als einen Wettbewerb zu entfachen.
Stimmt nicht Netflix oder WOW gaben die selben Inhalte da HBO Max und co. noch enthalten sind.
Wie weit sollen denn die Preise noch steigen? Jede Steigerung zieht unweigerlich Kündigungen nach sich. Es bleibt nur eine Frage der Zeit, wann die Streaminganbieter draufzahlen. Das heißt, wann ist der Punkt erreicht, wenn man durch Preiserhöhung so viele Kunden verliert, dass der Rest der Kunden einschließlich der Preiserhöhung weniger Umsatz erzeugen
noch nie war etwas von HBO in Netflix enthalten…
Ja, klar, weil auch Netflix den kompletten Content von HBO Max in sein Abo ohne Mehrkosten integriert, denke mal das wird niemals passieren
Wird es auch nicht
Ich weiß nicht… auf der einen Seite gut wenn es zwei Abos weniger gibt am Markt, auf der anderen Seite könnte dass das Ende von so mancher Produktion sein, die vielleicht beliebt aber nicht erfolgreich genug für Netflix ist.
Hm, vielleicht etwas kurz gedacht.
Weniger Anbieter=weniger Konkurrenz und es gibt da einen schlauen Spruch:
„Konkurrenz belebt das Geschäft.“ bzw. drückt vielleicht die Preise.
Denn ganz ehrlich im Grunde gibt es kein Streaming Programm das man wirklich
das ganze Jahr gebucht haben muß, zumindest nicht bei Filmen.
Da reicht es doch ein zwei jeweils für gewisse Zeit zu buchen, anschauen was gefällt
und dann wieder andere buchen.
Bitte nicht Netflix.
das angebot auf netflix find ich ja schon länger mieß. aber jetzt könnte das von hbo auch betroffen sein, wenn netflix die kauft. dann warte ich lieber ab und hol mir kein hbo im januar.
Dir ist bewusst, dass dein ursprünglich geplantes Abo im Januar monatlich kündbar ist und der Netflix-Deal erst in vielen Monaten überhaupt Auswirkung auf Warner/HBO hat?
Das wäre sehr begrüßenswert. Ich bin auch nicht der größte Netflix-Fan, aber es ist allemal besser als die Ellisons, die ja vor kurzem bereits Paramount übernommen haben und direkt mal Colbert gecancelt haben (und auch generell ziemliche a**holes sein sollen).
Für Netflix ergibt es Sinn, weil man neben der riesigen Warner Bibliothek (für deren Filme man bisher Lizenzgebühren bezahlen musste, wenn man die aktuellen Filme überhaupt bekam) auch eine Menge Fachpersonal einkauft, was sich auch positiv auf die vielerseits bemängelte Qualität der Netflix-Serien auswirken kann. Es wäre zu hoffen, dass sie sich nicht nur alles einverleiben, sondern bestimmte Einheiten (wie z.B. HBO und Warner) zumindest firmenintern weiter separat laufen lassen und das Kinogeschäft auch weiterhin bedienen …
Die Befürchtung die ich bei Netflix habe, ist dass dann die ganzen Warner/HBO Filme/Serien von VoD-Kaufmarkt verschwinden könnten.
Davon ist 110 % auszugehen.
Trump wird wieder schön abkassieren, damit er dem Deal zustimmt!
Die Übernahme ist jetzt vollzogen.
EILMELDUNG: Netflix übernimmt Warner Bros Discovery. Eben reingekommen
Wird spannend, wie sich der Markt in den nächsten Jahren konsolidieren wird. Für netflix sicherlich ein immenser Zugewinn, wenn HBO Max in Netflix integriert wird. Meines Erachtens ein deutlicher Qualitätszuwachs, allerdings mit dem Risiko, dass die hochwertigen HBO Produktionen dem Netflix Einheitsbrei zum Opfer fallen werden.
Das wird teuer für die mtl. Streaminggebühren, wenn man nicht aus verschiedenen Paketen (Filme/Serien usw.) wählen kann…..
Ich glaube nicht, dass wir zur Zeit zu wenig Streaminganbieter haben. Falls HBO überhaupt eingestellt wird, wäre es genau einer weniger und das wäre bei einer Übernahme durch Paramount ebenso gekommen …
Nächste Preiserhöhung incoming
Die Welt ist irre.
Top! Ich hab mich schon gesehen, wie ich zusätzliche 17 Euro im Monat zahlen muss. So geht’s fit :-)
Dies wirst du vermutlich dennoch müssen
Ich liebe Netflix.
Da hat sich wohl Paramount, bzw. dessen Eigner, ganz umsonst an Trump gekuschelt und Colbert gecancelt. Aber wer weiß – er muss Trump nur genug „Beachtung“ geben, und unser orangener Mann wird sicher noch etwas machen können, damit WB doch an Paramount geht. Es sei denn, Netflix schenkt Trump und seinem Regime noch etwas mehr „Beachtung“, allerdings ist Netflix bisher in diesem Kontext nicht in vergleichbarer Weise aufgefallen.
Auch unter einer normalen Regierung wäre es bei diesem Deal alles andere als sicher, dass dieser genehmigt wird.
Die Marke „Adult swim“ klingt dirty und unseriös o_O
Na dann lohnt sich das Geld fürs Abo auch mal wieder, da würde ich sogar freiwillig deutlich mehr zahlen. HBO ist einfach Spitzenklasse.
Keine Sorge, das wirst du … sehr deutlich.
HBO wird weiterhin gesondert angeboten, Netflix hat Warner Bros. übernommen, das bedeutet nicht dass alles bei Netflix integriert wird, do Marken Warner und HBO werden weiterhin exklusiv existieren, es gibt die Marke MGM auch nach wie vor trotz der Übernahme von Amazon, HBO wird es Amazon Channel geben und als eigenständiges Angebot, und wahrscheinlich werden auch der ein oder andere Film oder Serie mal bei Netflix auftauchen, klar, aber das wird definitiv nicht in Netflix integriert, würde absolut keinen Sinn ergeben
@Mik11
Doch, es würde Sinn ergeben.
Es ergibt Sinn, alles unter eine Marke zu packen. Was nicht unbedingt Netflix sein muss. Da wird man nachforschen, welche der Marken am bekanntesten ist. Auch der Name Netflix könnte verschwinden.
Es ergibt aber auch Sinn, mehrere Marken parallel laufen zu lassen.
Welchen Plan Netflix hier verfolgt, wird die Zeit zeigen.
Cool, dann brauchen die am 13. Januar in Deutschland gar nicht erst mit dem eigenen Dienst zu starten.
Mal davon abgesehen, dass das ja noch genehmigt werden muss, was ich in der augenblicklichen politischen Situation der USA nicht unbedingt als zwingend gesichert ansehen würde, dauert das eh noch gut ein Jahr, bis man irgendwas von dem Zusammenschluss als Verbraucher merken würde.
HBO max wird es auch nach der Übernahme als eigenständigen Dienst geben. Alles andere würde absolut keinen Sinn machen, es wird sicherlich der ein oder andere Inhalt
auch bei Netflix auftauchen aber ansonsten wird sich da nicht viel ändern.
Das Kino ist ja eigentlich eh schon tot, aber das ist wohl einer der letzten Sargnägel, Schade…..
Naja mal abwarten. Die Gier der Anbieter und Werbung könnte viele bald umdenken lassen was ihren Konsum betrifft .
Also wird Netflix bald wieder teurer. Irgendwer muss das ja bezahlen.
Warum Apple bei sowas nicht mal zuschlägt, die sitzen auf Ihren Milliarden. Wäre für Apple TV ein riesen Gewinn gewesen