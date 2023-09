Double Commander: Kostenfreier Dual-Pane-Dateimanager für macOS

In diesem Zusammenhang ebenfalls erwähnenswert: MuCommader , Commander One und Path Finder .

Persönlich sind wir große Fans der ähnlich gelagerten Mac-App Marta , um die es in den letzten Monaten jedoch sehr still geworden ist. Seit Herbst 2021 verharrt das Projekt von Yan Zhulanow bei Version 0.8.1. Marta lässt sich kostenlos nutzen, allerdings sollte Version 1.0 ein Lizenzmodell einführen, ab dieses noch kommt ist unklar.

Offiziell ist Double Commander in Version 1.0.11 erhältlich, die für macOS, Windows und Linux verfügbare App kann seit wenigen Tagen jedoch in der Vorabversion 1.1.1 geladen werden, die als „Major Update“ zahlreiche Verbesserungen vornimmt und unter anderem für eine neue, auf Cocoa basierende macOS-Version sorgt.

Das Open-Source-Projekt bietet ebenfalls eine Dateiverwaltung mit zwei nebeneinander angeordneten Verzeichnis-Ansichten an, die das Kopieren und Bewegen von Inhalten so einfach wie nachvollziehbar macht. Double Commander ist klar vom Windows-Klassiker Total Commander inspiriert, der seinerseits auf die vom Norton Commander etablierten Paradigmen setzt.

