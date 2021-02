2-Fenster-Manager „Commander One“ in Version 3 verfügbar

Der Dateimanager Commander One ist in Version 3.0 erhältlich. Die neue Version liefert nicht nur die noch ausstehenden Optimierungen für macOS 11 Big Sur nach, sondern soll neben diversen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen für zusätzliche Kompatibilität im Zusammenspiel mit Cloud-Diensten sorgen.

Commander One wird langjährige Computer-Nutzer an Klassiker wie den Norton oder Midnight Commander erinnern. Die App setzt ist als Dualfenster-Manager aufgebaut und will erweiterte Verwaltungsfunktionen nicht nur bei der lokalen Arbeit, sondern auch im Zusammenspiel mit diversen Cloud-Diensten zur Verfügung stellen. In der neuen Version 3 wurde hier besonders die Unterstützung von Google Drive, Dropbox, pCloud und Verbindungen zu Amazons S3-Servern verbessert.

Commander One kann in der Basisversion kostenlos genutzt werden. Für 30 Dollar steht ein Update auf die Pro-Version zur Verfügung, die Zusatzfunktionen die Anbindung ausgewählter Cloud-Dienste oder den Zugriff auf angeschlossene iOS-Geräte mit sich bringt. Die Anwendung kann direkt bei den Entwicklern oder auch im Mac App Store geladen werden. Zudem steht die Vollversion von Commander One im Rahmen der Software-Flatrate Setapp zum Download bereit.