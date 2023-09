Dateimanager und FTP-Client ForkLift 4 offiziell verfügbar

ForkLift 4 kommt auch mit einem neuen Preismodell. Die Entwickler versuchen hier den Spagat zwischen Dauerlizenz und Abo, in dem sie fortan zwei verschiedene Lizenzen zum Festpreis anbieten. Die Einzellizenz mit kostenlosen Updates über ein Jahr hinweg wird für 20 Dollar angeboten und wer über die nächsten zwei Jahre kostenlose Updates erhalten will, bezahlt 35 Dollar. In beiden Fällen bleibt die App auch über diesen Zeitraum hinaus im Besitz des Käufers und kann ohne zeitliche Begrenzung weiterverwendet werden.

Das Entwicklerstudio Binarynights hat seine Kombi aus Dateimanager und FTP-Client ForkLift jetzt offiziell in Version 4 veröffentlicht. Dem Update ist ein seit dem Frühjahr laufender Betatest vorangegangen, über den wir bereits mehrfach berichtet haben. Mit der neuen Version versprechen die Entwickler ein umfassend verbessertes Nutzererlebnis, das insbesondere davon profitiert, dass ForkLift für das Update auf Version 4 komplett neu geschrieben wurde. In der Folge dürfe man eine schnelle und grafisch ansprechende sowie um zahlreiche Funktionen erweiterte Version der App erwarten.

