Neuer Echo Pop: Im Doppelpack zum Stückpreis von 25 Euro

Der Echo Pop ist in den vier Farbvarianten Anthrazit, Blaugrün, Lavendel und Weiß erhältlich und kann auf Wunsch durch gesondert erhältliche Echo Pop-Sleeves aufgehübscht werden – aktuell kosten die Design-Cases jedoch genau so viel wie die Lautsprecher selbst und sind damit wenig attraktiv.

So bietet Amazon den jüngsten Lautsprecher der Echo-Familie auf dieser Aktionsseite im Doppelpack für 48,98 Euro an und informiert: Wer sich zwei Echo Pop in den Warenkorb lagt und anschließend den Aktionscode ECHOPOP eingibt, der erhält beide zusammen für den aktuell reduzierten Preis eines Gerätes.

