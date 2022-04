muCommander: Freier Dateimanager jetzt in Version 1.0

Überraschende Entwicklung: Der quelloffene, schon seit mehreren Jahren verfügbare Dateimanager muCommander hat am Osterwochenende einen großen Meilenstein genommen und steht jetzt in Version 1.0 zum Download auf der Webseite der Entwickler zur Verfügung.

muCommander, ein klassischer Dual-Panel-Dateimanager, steht als plattformübergreifende Anwendung in Geschmacksrichtungen für Mac, Linux und Windows zum Download bereit und lässt sich in nahezu allen Umgebungen mit Java-Unterstützung starten und nutzen.

Seit dem letzten Update des freien Dateimanagers ist fast ein Jahr verstrichen, entsprechend umfangreich fallen die Änderungen an der Anwendung aus, die die Macher im offiziellen Changelog notiert haben. So lässt sich nun auch die Dateigröße in Datei-Suchen mit einbeziehen, zudem kann die App kann XZ-Archive entpacken und ändert ihr Verhalten bei der Umbenennung von Dateien und Ordnern: Wer gerade dabei ist diese umzubenennen und dann die TAB-Taste auf der Tastatur anschlägt, bestätigt die Umbenennung und wechselt zur nächsten Datei, deren Name bereits ausgewählt und editierbar ist.

Open-Source-Alternative zu Forklift und Pathfinder

muCommander richtet sich an Anwender mit Norton-Commander-Erfahrungen und all jene, die sich grundsätzlich in Dual-Panel-Dateimanagern zu Hause fühlen und ihre dort vorgenommenen Aktionen am liebsten durchführen, ohne dafür die Hände von der Tastatur zu entfernen.

Die App fühlt sich im Gegensatz zu Marta, Forklift und Pathfinder zwar nicht wie eine speziell auf den Mac zugeschnittene Anwendung an, stellt als Open-Source-Applikation jedoch ihren gesamten Quelltext zur Einsicht zur Verfügung und lässt sich gänzlich kostenlos aus dem Netz laden und nutzen.

Als nennenswerte Alternative ähnlicher Bauart will an dieser Stelle noch der Dual-Panel-Dateimanager Double Commander angeführt werden.