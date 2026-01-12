ifun.de — Apple News seit 2001. 45 493 Artikel

Display Menu: Umschalter für Bildschirmauflösung in neuer Version
Mit dem ersten Update seit zwei Jahren signalisiert der deutsche Entwickler Thorsten Karrer, dass er sich weiterhin um seine Mac-Anwendung Display Menu kümmert. Die neu verfügbare Version 2.2.6 der App bringt nicht nur allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Der Entwickler hat auch gleich die Code-Basis seiner ursprünglich vor 13 Jahren veröffentlichten Anwendung aktualisiert und setzt jetzt weitgehend auf Apples Programmiersprache Swift.

Als „Display Menu“ 2012 veröffentlicht wurde, hat der Entwickler damit auf eine mit dem Update auf OS X Mountain Lion verbundene Umstellung des Apple-Betriebssystems reagiert. Statt wie zuvor direkt über die Menüleiste ließ sich die Bildschirmauflösung von mit dem Computer verbundenen externen Bildschirmen mit Bordwerkzeugen nur noch ändern, wenn man hierfür einen Umweg über die Systemeinstellungen in Kauf genommen hat.

Display Menu Mac App

Mit dem Update auf Version 2.2.6 hat der Entwickler zudem die Möglichkeit integriert, dass man als Nutzer Gruppierungen vornehmen und ähnliche Auflösungen zu einem einzelnen Menüpunkt zusammenfassen kann.

Vollversion kostet 2 Euro

„Display Menu“ lässt sich schon seit seiner Veröffentlichung kostenlos im Mac App Store laden und ausprobieren. Als einzige Einschränkung werden in der kostenlosen Version keine Retina-Auflösungen über die Menüleiste angezeigt. Dementsprechend kommt man kaum um das Upgrade auf die Vollversion herum, wenn man die Anwendung bei der Arbeit am Mac verwenden will. Der Kaufpreis hierfür geht mit 1,99 Euro aber auch absolut in Ordnung.

An alternativen Anwendungen aus diesem Bereich haben wir in der Vergangenheit unter anderem MonitorControl und Resolutionator vorgestellt. Als wohl leistungsfähigste App in dieser Kategorie ist zudem BetterDisplay zu erwähnen. Die in der Vollversion zum Preis von 20 Euro erhältliche Anwendung stammt aus dem gleichen Haus wie das oben erwähnte „MonitorControl“.

12. Jan. 2026 um 17:17 Uhr von Chris


