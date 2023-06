Resolutionator: Display-Vergrößerer auch für neueste MacBooks

Zwei Hinweise die in diesem Zusammenhand nicht fehlen dürfen: Beim Einsatz externer Displays ist BetterDisplay Gold wert. Und: Per ALT-Klick lässt sich die Monitor-Auflösung in den Systemeinstellungen exakt auswählen .

Gute Nachrichten für alle Anwender, die derzeit darauf warten, dass der Paketzusteller mit dem neuen, 15-Zoll großen MacBook Air vor der Tür steht: Die kleine, aber durchaus hilfreiche Mac-Applikation Resolutionator unterstützt nun auch das neueste MacBook Apples und bietet sich in der frisch aktualisierten Version 2.4 zum Download an.

