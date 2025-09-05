Bildschirm-Controller BetterDisplay ist bereit für macOS Tahoe

Die Mac-Anwendung BetterDisplay ist jetzt in vollem Umfang bereit für das kommende Mac-Betriebssystem macOS 26 Tahoe. Das diesbezüglich veröffentlichte Update auf Version 4.0.4 bringt zudem in stattlicher Anzahl kleinere Funktionserweiterungen und Verbesserungen mit.

Genau genommen handelt es sich bei der neu verfügbaren Version um das „runde“ Update auf BetterDisplay 4. Der Entwickler hat die Version 4.0 seiner App zwar schon vor mehreren Wochen veröffentlicht, dies allerdings lediglich als frühe Beta-Version für Nutzer, die macOS Tahoe schon davor in Verbindung mit BetterDisplay verwenden wollten.

BetterDisplay ist eine Menüleisten-App für den Mac, mit der sich verbundene Bildschirme weit über die Standardfunktionen von macOS hinaus steuern lassen. Die Software ermöglicht es beispielsweise, Monitore in frei skalierbare Displays zu verwandeln und individuelle Konfigurationen für Auflösung, Helligkeit oder Farbmodus anzulegen. Dabei wird nahezu jede beliebige Auflösung unterstützt, auch solche, die mit den Bordmitteln von macOS nicht zur Verfügung stehen.

Auch das Anpassen der Bildschirmhelligkeit ist mit BetterDisplay über die üblichen Grenzen hinaus möglich: Auf kompatiblen HDR- und XDR-Bildschirmen lässt sich die Leuchtkraft über 100 Prozent hinaus steigern, bei Bedarf auch vollständig abdunkeln.

Darüber hinaus bietet BetterDisplay die Möglichkeit, virtuelle Monitore zu erstellen oder den Inhalt eines Bildschirms in einem separaten Bild-in-Bild-Fenster darzustellen. Weitere Optionen erlauben es, Farbprofile zu wechseln oder einen Bildschirm kurzzeitig zu trennen und wieder zu verbinden.

Was kann die Pro-Version mehr?

Hinter BetterDisplay steht der gleiche Entwickler, der auch das Steuerpanel für Helligkeit und Lautstärke MonitorControl anbietet. Während MonitorControl generell kostenlos ist, gibt es BetterDisplay in einer kostenlosen und einer Pro-Version. Einen Vergleich zwischen der kostenlosen Version von BetterDisplay, der Pro-Variante und MonitorControl findet ihr hier beim Entwickler.

Die Pro-Version von BetterDisplay wird für 20 Euro angeboten und kann vor dem Kauf zwei Wochen lang getestet werden. Das aktuelle Update ist für Nutzer, die BetterDisplay Pro in Version 3 gekauft haben kostenlos.