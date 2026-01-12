Apple feiert Rekordjahr für seine Dienstleistungssparte

Apple feiert 2025 als Rekordjahr für seine Abo-Sparte. Das Unternehmen blickt in einer eigens zu diesem Thema veröffentlichten Pressemitteilung auf Rekordumsätze im Service-Bereich, zu dem unter anderem App Store, Apple TV, Apple Music, iCloud, Apple Pay und Fitness+ zählen.

Nach Angaben des Unternehmens besuchten den App Store im vergangenen Jahr wöchentlich im Schnitt mehr als 850 Millionen aktive Nutzer in 175 Ländern und Regionen. Konkrete Zahlen für das vergangene Jahr stellt Apple hier allerdings noch nicht bereit. 2024 lag das Handelsvolumen des App Store laut Apple bei rund 1,3 Billionen US-Dollar.

Keine konkreten Zahlen zu Apples Medienangeboten

Auch mit seinen Medienangeboten hat Apple im vergangenen Jahr neue Rekorde erreicht. Die Nutzung von Apple TV habe im Dezember alle bisherigen Zuschauerrekorde übertroffen und sei im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel gestiegen. Apple Music habe 2025 sowohl bei den Hörerzahlen als auch bei den Neuabonnements Höchststände verzeichnet. Konkrete Zahlen nennt Apple für seinen Musikdienst allerdings nicht. Das Unternehmen betont lediglich, dass das Angebot um Funktionen wie automatische Mixes, erweiterte Liedtextanzeigen und Karaoke-Funktionen ergänzt wurde. Auch bei Apple Arcade stehen weniger die Nutzerzahlen im Fokus, sondern dass der Dienst im vergangenen Jahr um mehr als 50 neue Titel erweitert worden sei.

Mit Blick auf Apple Fitness+ hebt Apple besonders hervor, dass der Fitnessdienst seit diesem Jahr endlich auch mit deutschen Trainerstimmen verfügbar ist. Auch die Reichweiten von Apple Podcasts und Apple News seien steigend, wobei wir hierzulande weiterhin nur auf das Podcast-Angebot von Apple zugreifen können.

Auch in Zukunft werden wir Apple Services mit Innovationen und intelligenten Verbesserungen weiterentwickeln, wobei wir uns stets von unserem Engagement für Datenschutz und einem außerordentlichen Kundenerlebnis leiten lassen.

-Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple

Apple Pay dürfte ohnehin ein Selbstläufer sein. Der Bezahldienst ist inzwischen in 89 Märkten verfügbar und arbeitet laut Apple mit mehr als 11.000 Banken und Zahlungsnetzwerken zusammen.

Dienstleistungen bald ein Drittel der Gesamteinnahmen

Die wachsende Bedeutung der Service-Erlöse spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftszahlen wider. Im letzten Quartal des Apple-Geschäftsjahres 2025 hat der Bereich „Services“ für 28,8 Prozent der Gesamteinnahmen von Apple ausgemacht.