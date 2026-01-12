Cashback-Aktion bei Zwei-Jahres-Vertrag
Vodafone bietet seinen Gigabit-Kabel-Tarif wieder für 39,99 Euro an
Vodafone hat eine Sonderaktion für den Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 gestartet und den Cashback-Rabatt für Neuabschlüsse auf 240 Euro erhöht. Unterm Strich bekommt man den größten Kabeltarif des Anbieters so zum Monatspreis von 39,99 Euro. Dies setzt allerdings voraus, dass man sich zu diesen Konditionen auf zwei Jahre bindet.
Nachdem der Glasfaserausbau in Deutschland mehr als schleppend läuft, könnte der Gigabit-Kabel-Tarif von Vodafone hier und da durchaus eine interessante Option sein. Der reguläre Preis für den GigaZuhause CableMax 1000 liegt bei 49,99 Euro, wenn man sich auf eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten einlässt. Im Rahmen der für begrenzte Zeit laufenden Neujahrs-Aktion erhält man laut Vodafone nach sechs Monaten automatisch 240 Euro Cashback überwiesen – was den Vertragspreis umgerechnet pro Monat um 10 Euro senkt.
Im Leistungsumfang des Vertrags ist neben einem Internetanschluss mit bis zu 1000 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload auch eine Telefon-Flatrate für das deutsche Festnetz und Mobilfunknetz enthalten. Das Angebot setzt die Verfügbarkeit dieser Leistungen vor Ort voraus. Eine entsprechende Abfragefunktion steht auf der Angebotsseite zur Verfügung.
Prüft eure Werbeeinstellungen bei Vodafone
An dieser Stelle wollen wir noch einen allgemeinen Tipp für Vodafone-Kunden unterbringen. Werft mal einen Blick in die zu eurem Konto abgesicherten Datenschutz- und Werbeeinstellungen, falls ihr bereits bei dem Anbieter unter Vertrag seid. Ansonsten kann es ganz schön nervig werden, wenn ihr euch zu einer Tarifänderung oder gar einer Kündigung entschließt.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vodafone in solch einem Fall massiv per SMS und telefonisch nachhakt, auch wenn man dem betreffenden Mitarbeiter klar signalisiert, dass man keine weiteren Anrufe mehr erhalten will. Die Einwilligung zur Kontaktaufnahme kann über die Einstellungen im persönlichen Vodafone-Konto widerrufen werden – dies allerdings nur mühsam und mit vielen Extra-Klicks. So sollen „Warnhinweise“ davon abhalten, ein Einverständnis zur Kontaktaufnahme zurückzunehmen. Achtet auch besonders darauf, dass ihr die abschließende „Bestätigung“ der vorgenommenen Änderungen nicht überseht.
Vodafone nein danke.
So instabil wie das bei mir läuft, bin ich froh wenn endlich Glasfaser liegt
+ 1
Ich bin’s auch leid gewesen. Seit 3 Jahren gibt es dank Glasfaser keinen einzigen Ausfall mehr und durchweg die bestellte Leistung.
Seit 15 Jahren hier in Berlin Kunde. Die Störungen kann man an einer Hand abzählen. Nicht immer ist Vodafone schuld. Manchmal können auch die Endgeräte oder der Hausanschluss schuld sein.
Es gibt schließlich genug Kunden, die zufrieden sind. Preis-Leistung ist top.
Einzig der Kundenservice ist absolut mangelhaft.
Hier genau so! Glasfaser ist mir einfach zu teuer.
Kann ich nur bestätigen , haben seid über 20 Jahr den gleichen Anschluss angefangen von 10 MBit bis heute 1000 Mbit. Und die Störungen sind an einer Hand abzulesen .
Auch ich warte verzweifelt auf Glasfaser. Vodafone Kabel hat hier zwischen 1x die Woche bis mehrmals am Tag einen 5-minütigen Ausfall. Da stört vermutlich irgendwer in der Nachbarschaft das gemeinsame Medium, aber die Vodafone-Techniker sind desinteressiert, seit Jahren.
Leider kommt aber kein Glasfaser-Ausbau, da ich ja bereits bestens mit „Breitband“ versorgt bin. :-/
50 up lol
Tja, und ich hab bereits 6 Jahren über Kabel Internet und bis auf ein oder zweimal kurzfristig keine Probleme. Es kommt im Upload und Download mehr an als gebucht. Kann mich da nicht beschweren.
So unterschiedlich sind die Erfahrungen
Und ankommen 20
Bin ich froh da weg zu sein. Seit DSL keine Probleme mehr. Und mobilfunk ist hier genau so lausig.
Wir haben 500er Leitung mit
Apple TV, Giga TV, Festnetzanschluss, feste IP und FRITZ!Box für 49,99€ monatlich. Und das schon seit 4 Jahren jetzt ohne Probleme.
In 15 Jahren hatten wir ebenfalls nur eine Handvoll Störungen, allerdings war es dann im Störungsfall sehr aufwändig mit denen zu sprechen. Aber seit 4 Jahren keine Störung gehabt, daher weiß ich nicht, ob der Kundenservice besser geworden ist seit der GF-seitigen Kundenorientierungs-Offensive vor einigen jahren.
Mich nervt eher das die Verhandlung verschoben wurde!!