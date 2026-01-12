Vodafone bietet seinen Gigabit-Kabel-Tarif wieder für 39,99 Euro an

Vodafone hat eine Sonderaktion für den Kabeltarif GigaZuhause CableMax 1000 gestartet und den Cashback-Rabatt für Neuabschlüsse auf 240 Euro erhöht. Unterm Strich bekommt man den größten Kabeltarif des Anbieters so zum Monatspreis von 39,99 Euro. Dies setzt allerdings voraus, dass man sich zu diesen Konditionen auf zwei Jahre bindet.

Nachdem der Glasfaserausbau in Deutschland mehr als schleppend läuft, könnte der Gigabit-Kabel-Tarif von Vodafone hier und da durchaus eine interessante Option sein. Der reguläre Preis für den GigaZuhause CableMax 1000 liegt bei 49,99 Euro, wenn man sich auf eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten einlässt. Im Rahmen der für begrenzte Zeit laufenden Neujahrs-Aktion erhält man laut Vodafone nach sechs Monaten automatisch 240 Euro Cashback überwiesen – was den Vertragspreis umgerechnet pro Monat um 10 Euro senkt.

Im Leistungsumfang des Vertrags ist neben einem Internetanschluss mit bis zu 1000 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload auch eine Telefon-Flatrate für das deutsche Festnetz und Mobilfunknetz enthalten. Das Angebot setzt die Verfügbarkeit dieser Leistungen vor Ort voraus. Eine entsprechende Abfragefunktion steht auf der Angebotsseite zur Verfügung.

Prüft eure Werbeeinstellungen bei Vodafone

An dieser Stelle wollen wir noch einen allgemeinen Tipp für Vodafone-Kunden unterbringen. Werft mal einen Blick in die zu eurem Konto abgesicherten Datenschutz- und Werbeeinstellungen, falls ihr bereits bei dem Anbieter unter Vertrag seid. Ansonsten kann es ganz schön nervig werden, wenn ihr euch zu einer Tarifänderung oder gar einer Kündigung entschließt.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vodafone in solch einem Fall massiv per SMS und telefonisch nachhakt, auch wenn man dem betreffenden Mitarbeiter klar signalisiert, dass man keine weiteren Anrufe mehr erhalten will. Die Einwilligung zur Kontaktaufnahme kann über die Einstellungen im persönlichen Vodafone-Konto widerrufen werden – dies allerdings nur mühsam und mit vielen Extra-Klicks. So sollen „Warnhinweise“ davon abhalten, ein Einverständnis zur Kontaktaufnahme zurückzunehmen. Achtet auch besonders darauf, dass ihr die abschließende „Bestätigung“ der vorgenommenen Änderungen nicht überseht.