Disney bestätigt: Telekom- und Frühbucher-Aktion sind kombinierbar

Der Streaming-Dienst Disney+ startete zuerst in den USA und in den Niederlanden und wird deutsche Anwender in einer knappen Woche, am 24. März erreichen.

Diesen bot Disney Ende Februar ein verlockendes Frühbucher-Angebot: Statt zum regulären Preis von 69,99 Euro kann man den Streaming-Dienst im ersten Jahr für nur 59,99 Euro buchen – allerdings nur bis zum Starttermin.

Die monatliche Belastung von knapp 5 Euro fanden viele Anwender beim Blick auf den üppigen Katalog attraktiv genug, um schon mal zu buchen.

Dann jedoch meldete sich die Telekom zu Wort und versprach ihren Bestandskunden den 6-Monatige Gratis-Zugriff auf den Streaming-Dienst. Eine überraschende Endwicklung, die wir bei ifun.de sowohl dazu genutzt haben, um Frühbuchern zu erklären, wie das bereits abgeschlossene Jahresabo wieder storniert werden kann, als auch dazu noch mal bei bei Disney selbst nachzufragen.

Lassen sich Telekom-Aktion und günstiger Jahrespreis kombinieren?

Jetzt liegt die Antwort vor. Wie Disney gegenüber ifun.de bestätigt, müssen Telekom-Kunden nicht zwangsläufig auf den günstigen Jahrespreis verzichten: