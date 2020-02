Disney+: Vorbestellung zum Frühbucher-Tarif möglich

Disney+ hält im Vorfeld seines für den 24. März angekündigten Deutschlandstarts ein Frühbucher-Angebot bereit. Statt zum regulären Preis von 69,99 Euro kann man den Streaming-Dienst im ersten Jahr für nur 59,99 Euro buchen.

Das Angebot kann von heute an auf der deutschen Webseite von Disney+ wahrgenommen werden. Bezahlt werden kann wahlweise mittels Kreditkarte oder über PayPal. Im Laufe der Buchung legt man dann auch direkt sein Benutzerkonto für Disney+ an. Beachtet dabei auch das Kleingedruckte. Wenn ihr nicht vor Ablauf der ersten Vertragslaufzeit kündigt, verlängert sich das Abo in der Folge zum regulären Jahrespreis von 69,99 Euro.

Disney verspricht zum Start des Dienstes ein abwechslungsreiches Angebot aus den Archiven von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie 25 exklusive Disney+ Originals, darunter die Serie „The Mandalorian“ von Jon Favreau. Zudem sollen in Kürze drei neue Live-Action-Serien aus den Marvel Studios auf Disney+ Premiere feiern.

Das Abonnement erlaubt die Nutzung mit sieben verschiedenen Profilen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig und lässt sich auf Mobilgeräten, Konsolen und Smart TVs sowie über Set-Top-Boxen nutzen.