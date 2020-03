GitGrass: GitHub-Aktivitäten in der Mac-Menüleiste

Solltet ihr zur programmierenden Zunft zählen, dann setzt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit ein System zur Versionsverwaltung ein. Eines der bekanntesten, wenn nicht gar das populärste nennt sich Git.

Wer dieses nutzt und seine arbeiten nicht nur Lokal pflegen, sondern auch im Netz bereitstellen will, setzt zum großen Teil auf das Microsoft-Portal GitHub. Dieses visualisiert die Aktivität seiner Mitglieder anhand kleiner Quadrate mit unterschiedlichen Grün-Schattierungen.

An Tagen, an denen viele Tickets geschrieben, Pull Requests abgesetzt und Code-Commits gepusht wurden, sind die Quadrate Dunkelgrün. An weniger aktiven Tagen, sind diese hell wie frische Minze.

Klar, die Quadrate lassen sich auch hintricksen, meist zeichnen diese jedoch ein ganz gutes Bild davon, wie aktiv einzelne GitHub-Konten sind. Programmierer selbst sind über satt grüne Fläche auf der GitHub-Profilseite zudem (meist zurecht) stolz.

Die kostenlose Mac-App GitGrass legt das Muster ausgewählter GitHub-Accounts auf Wunsch in die Mac-Menüleiste. Grün, oder ordentlich monochrom und mit selbst definierbaren Aktualisierungsintervallen zwischen 5 und 60 Minuten. Eine Entwickler-Spielerei, die uns gefällt.