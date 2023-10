Diffraction: Mac-Bildbearbeitung vorübergehend kostenlos

Das Angebot an Bildbearbeitung für den Mac ist so vielfältig wie die angesprochenen Nutzer. Neben der dominierenden Profi-Applikation Photoshop reicht die Bandbreite von der auf ähnlichem Niveau konkurrierenden App Affinity Photo über Freeware-Projekte wie Seashore , Pinta , Paintbrush und Gimp , bis hin zu beliebten kommerziellen Lösungen wie etwa Pixelmator und Acorn .

