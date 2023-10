Freeware „About this Hack“: Erweiterte Mac-Systemanzeige verfügbar

Jetzt in Version 1.0 erhältlich , lässt sich „About this Hack“ kostenlos aus dem Netz laden. Wir werden die Entwicklung des kleinen Helfers im Auge behalten.

Die knapp 30 Megabyte große Anwendung, die zum Erststart per Rechtsklick ausgeführt werden sollte, informiert gleich in der Startansicht über installierte Systemversion, verfügbaren Arbeitsspeicher, angebundene Displays und eingesetzten Prozessor sowie die Seriennummer des eigenen Macs.

Apple hat die „Über diesen Mac“-Anzeige (auf Englisch: „About this Mac“) zuletzt modernisiert und dargestellte Informationen zusammengestrichen. Ein Umstand, dem sich das Freeware -Projekt „About this Hack“ nun angenommen hat und nicht nur das alte Design der Systemanzeige zurückbringt, sondern auch versucht, wieder mehr Informationen auf einen Schlag zur Verfügung zu stellen.

Langjährige Mac-Nutzer werden sich noch an die Systemanzeige „Über diesen Mac“ erinnern, die in den zurückliegenden Jahren über das Apfel-Menü erreicht werden konnte und grundlegende Informationen zum eingesetzten Mac und dem installierten Betriebssystem eingeblendet hat. Hier konnte man sich nicht nur rückversichern, vor der richtigen Maschine zu sitzen – hatte man es mit einem Wiederverkauf oder einem Support-Fall zu tun, war hier der schnelle Zugriff auf alle wichtigen Basisinformationen wie Seriennummer und installiertes Betriebssystem möglich.

