Große Grafik-Updates: Seashore 3.0 und Darktable 4.0

Bei Darktable handelt es sich um eine Lightroom-Alternative, die auf ambitionierte Hobby-Fotografen aber auch auf professionelle Anwender abzielt. Wichtigste Neuerungen der jetzt erhältlichen Ausgabe 4.0 sind Umbauten in der Farbkalibrierung und im Belichtungs-Mapping, die in diesem Blog-Eintrag der Macher zur neuen Ausgabe detailliert erklärt werden.

Gleich zwei Freeware-Projekte haben sich in den zurückliegenden Tagen mit großen Versionsupdates zu Wort gemeldet. Zum einen steht die einfache Bildbearbeitung Seashore nun in Version 3.0 zur Verfügung, zum anderen ist die Digitalfoto-Verwaltung Darktable mit über 123 Verbesserungen in der neuen Version 4.0 erschienen. Beide Mac-Applikationen stehen euch gänzlich kostenlos zur Verfügung und haben definitiv ein Test verdient.

