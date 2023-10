YouTube: Aggressives Vorgehen gegen Werbeblocker

Googles Video-Plattform YouTube ist dazu übergegangen, Anwendern mit aktiven Werbeblockern nicht mehr nur gelegentlich um die Deaktivierung der installierten Adblocker zu bitten, sondern stellt diese nun zunehmend vor eine binäre Wahl: entweder sollen diese die Anzeigen zulassen und den installierten Werbeblocker auf YouTube gänzlich deaktivieren, oder das Bezahl-Abonnement „YouTube Premium“ abschließen.

if you are incorrectly being shown a message to turn off your ad blocker when you do not have it or it’s turned off, please report the issue by clicking ‘report issue’ which can be found at the bottom left of the display message

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 9, 2023