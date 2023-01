Desktop-Update: macOS 13.2 steht zum Download bereit

Was Apple bereits angekündigt hat: macOS 13.2 wird dafür sorgen, dass sich Hintergrundprozesse wieder korrekt im System registrieren. Doppelte Hinweise auf neue App-Registrierungen sollen so zukünftig ausbleiben.

macOS Ventura kämpft seit seiner Veröffentlichung mit zahlreichen, vorwiegend kleineren Fehlern , die für ein buntes Durcheinander an unschönen Nickeligkeit sorgen. Zu diesen gehören unter anderem eine spürbare Verlangsamung der Mail-Applikation Apples, Probleme beim Anschluss mehrerer externer Monitor, eine fehlerhafte Darstellung von Desktop-Objekten und fehlende Software-Updates in der Liste der verfügbaren Aktualisierungen.

