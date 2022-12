AWDL-Macke: macOS 13.1 wird WLAN-Probleme beseitigen

Apples kommende macOS-Aktualisierung auf macOS Ventura 13.1 wird die WLAN-Probleme des Vorgängersystems adressieren und die von vielen Anwendern beobachteten AWDL-Aussetzer beheben. Darüber informiert die IT-Abteilung der University of California, die dem fehlerhaften WLAN-Verhalten offenbar gemeinsam mit Apple auf den Grund gegangen ist.

Wie berichtet zeichnete Apples WLAN-Erweiterung AWDL für eine schlechte Performance drahtloser Netzwerkverbindungen auf aktuellen MacBook-Modellen und Mobilgeräten Apples verantwortlich und führte nicht nur für wiederkehrende Unterbrechungen des anliegenden Datentransfers, sondern auch für eine teilweise stark reduzierte WLAN-Geschwindigkeit.

ADWL kürz Apples Systemfunktion „Apple Wireless Direct Link“ ab und beschreibt die WLAN-Direktverbindungen, die Apple für eine Vielzahl von Diensten wie die iCloud-Zwischenablage, AirDrop, AirPlay, die Kamera-Übergabe, für Handoff oder auch für die Nutzung von Maus und Tastatur über mehrere Apple-Geräte hinweg benutzt.

Der regelmäßige Scan der AWDL-Funktion, mit dem diese nach kompatiblen Diensten und Geräten in der unmittelbaren Umgebung sucht, scheint für die Performance-Aussetzer des regulären WLAN-Betriebs verantwortlich gewesen zu sein. Entsprechend teilten erste Anwender bereits Anleitungen, die Schritt für Schritt durch den umständlichen Prozess führten, die Systemfunktion vollständig zu deaktivieren.

macOS 13.1 wird die beobachteten Fehler in Kürze jedoch vollständig aus der Welt räumen und die gewohnte WLAN-Performance wiederherstellen. Apple hat am vergangenen Mittwoche bereits den Release-Kandidaten von macOS 13.1 veröffentlicht, eine generelle Freigabe wird noch im Laufe dieser Woche erwartet.

Von den WLAN-Problemen betroffene Anwender, die ihre Systeme noch nicht auf macOS Ventura aktualisiert haben, sind dazu aufgerufen dies mit der Ausgabe von macOS 13.1 zu tun. Für ältere System ist aktuell kein Update vorgesehen, das die WLAN-Performance ebenfalls positiv beeinflussen wird.

Apple has promoted the latest macOS Beta to a Release Candidate, addressing the peer-to-peer issue affecting Wi-Fi connectivity for Apple MacBook M1/M2 devices and Apple Mobiles devices. All testing with both the Beta and Release Candidate has been positive and IT Services, Apple, and other campus entities have not been able to reproduce the issue. We will provide another update once we are notified of an official release of macOS 13.1.

Please note, we have been made aware that the official resolution will only be addressed in macOS Ventura. […]