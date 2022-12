Freeform-Benutzerhandbuch für den Mac verfügbar

Für Mac-Nutzer hat Apple auf seiner Webseite inzwischen auch ein deutschsprachiges Freeform-Benutzerhandbuch veröffentlicht, das nicht nur mit verschiedenen Grundlagen und Beispielen den Einstieg in die Arbeit mit der neuen App erleichtern will, sondern auch umfassende Unterstützung zu allen damit verbundenen Themenbereichen bietet.

Am besten bringt wohl die Beschreibung „virtuelles Whiteboard“ die Kernfunktion von Freeform auf den Punkt. Auf dem flexiblen Arbeitsbereich der App lassen sich Notizen festhalten und um Bilder und sonstige Dateien ergänzen. Freeform unterstützt hier unter anderem auch Video- und Audiodateien, PDFs oder Links zu Webseiten. Zudem lassen sich die Kameras von Apple-Geräten als „Scanner“ für den Import von Dokumenten in Freeform verwenden.

