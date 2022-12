macOS Ventura 13.1 mit Fehlerbehebungen und Freeform-App

Die von Apple auch für Mac-Nutzer angekündigten erweiterten Funktionen zum Thema Datenschutz lassen dagegen in Deutschland noch auf sich warten. Unter anderem wird es in Zukunft ja auch möglich sein, seine iCloud-Backups Ende-zu-Ende zu verschlüsseln. Apple stellt diese Option bislang allerdings nur in den USA bereit und hat seine Kunden in Deutschland und anderen Ländern rund um den Globus auf irgendwann „Anfang 2023“ vertröstet.

Was macOS 13.1 hier konkret insbesondere an Fehlerbehebungen mit sich bringt, bleibt abzuwarten. Zuletzt haben wir ja darüber berichtet , dass mit dem Update unter anderem bekannte WLAN-Probleme behoben werden sollen. Darüber hinaus besteht weiter Verbesserungsbedarf beim Zusammenspiel von Apple-Rechnern mit externen Bildschirmen. Auch hier werden bereits seit mehreren Versionen von macOS regelmäßig Fehler gemeldet.

