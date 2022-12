macOS Ventura geht mit stattlicher Fehlerliste ins neue Jahr

Zuletzt hat Apple vor zwei Wochen macOS Ventura 13.1 freigegeben und damit verbunden nicht nur WLAN-Probleme behoben , sondern auch die grafische Oberfläche für den Wechsel der Netzwerkumgebungen zurückgebracht . Das nächste Update auf macOS Ventura 13.2 wird bereits getestet, hier deutet sich auch eine Lösung für das Problem mit den wiederkehrenden Benachrichtigungen an. Apples Hinweisen zur aktuellen Beta-Version zufolge sollen sich Hintergrundprozesse künftig wieder korrekt beim System registrieren können, was die immer wieder aufs neue angezeigten Hinweismeldungen unterbinden könnte.

