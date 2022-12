Mac: macOS Ventura 13.1 bringt Netzwerkumgebungen zurück

Die am Dienstagabend freigegebene Aktualisierung des Mac-Betriebssystems auf macOS Ventura 13.1 hat sich einer Regression angenommen, die sich mit der initialen Ausgabe von macOS Ventura in die Netzwerkeinstellungen des Macs eingeschlichen hatte.

Netzwerkumgebungen in macOS Monterey

Wie berichtet hat Apple mit der Freigabe von macOS Ventura nicht nur komplett neu gestaltete Systemeinstellungen eingeführt, sondern in diesen auch die seit Jahren in den Netzwerkeinstellungen verfügbaren „Netzwerkumgebungen“ kommentarlos entfernt.

macOS Ventura: Auch Netzwerkumgebungen nur noch per Terminal

Mit Hilfe der „Netzwerkumgebungen“ konnten Anwendern unterschiedliche Netzwerkprofile anlegen und per Mausklick zwischen diesen hin und her wechseln. Etwa ließen sich so unterschiedliche Netzwerkkonfigurationen für Arbeits- und Heimnetz anlegen.

Konfigurationen schnell wechseln

Beliebt war die Option auch, um im Heimnetzwerk schnell zwischen unterschiedlichen DNS-Anbietern hin und her zu schalten. Statt die WLAN-Einstellungen zu besuchen und die DNS-Adressen jedesmal manuell einzutragen, ließen die „Netzwerkumgebungen“ die Konfiguration verschiedener DNS-Anbieter und den schnellen Wechsel zwischen diesen zu.

Apfel-Menü zeigt bereits konfigurierte Umgebungen an

Um so irritierender war das plötzliche Fehlen der Netzwerkumgebungen in den Systemeinstellungen, die sich plötzlich nur noch über das Terminal konfigurieren ließen. Da Apple zuvor auch den Mac-Zeitplan entfernt bzw. aus der Benutzeroberfläche in das Terminal verschoben hatte, vermuten Anwender dass Cupertino auch die „Netzwerkumgebungen“ aufgeben wollte.

Versteckt, aber wieder vorhanden

Hier dürfen wir entwarnen. Apple scheint auf die Netzwerkumgebungen verzichtet zu haben, da diese es nicht mehr rechtzeitig zum Start von macOS Ventura in die neuen Systemeinstellungen geschafft haben.

Netzwerkumgebungen in macOS Ventura 13.1 wieder da

Jetzt hat Apple noch mal Hand angelegt und die „Netzwerkumgebungen“ in das nichtssagende Drei-Punkte-Menü unterhalb der Netzwerkeinstellungen verschoben. Hier können nun wieder neue Umgebungen angelegt und zwischen diesen gewechselt werden, ohne sich dafür mit dem Mac-Terminal auseinandersetzen zu müssen.