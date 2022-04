Der HomePod lebt: Neuauflage mit Display und Apple TV?

Zurück zum HomePod, auch dieser ist auf apple.com weiterhin präsent, wird nach der Einstellung des großen Modells allerdings nur noch in der bunten HomePod mini-Variante angeboten und ist in der Vergangenheit vor allem durch wiederkehrende Fehler und schrecklich inkonsistente Reaktionen der Sprachassistenz Siri aufgefallen, die identische Sprachkommandos an unterschiedlichen Tagen gänzlich anders (und stellenweise auch gar nicht) auswertet.

Der aktuelle Zustand der HomePod-Produktlinie erinnert an den Mac mini 2017. Als der damals schon länger nicht mehr aktualisierte Desktop-Rechner bei der Aussprache zwischen Apples Chefetage und mehreren geladenen US-Medienvertretern zum aktuellen Stand des Mac-Portfolios und der ausbleibenden Aktualisierung des Mac Pro zur Sprache kam, versuchte Apples Phil Schiller zu beschwichtigen: Der Mac mini, so der damalige PR-Chef des Unternehmens, sei auch weiterhin ein wichtiges Produkt im Sortiment. Punkt.

