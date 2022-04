Neu von Logitech: Lift Vertical Ergonomic Mouse

Vor dem spontanen Kauf lohnt sich der Blick auf die Mitbewerber. So bietet etwa Anker eine vertikale Maus für 19,98 Euro an und auch die auf amazon.de bestbewertete Maus von Trust ist für unter 25 Euro zu haben.

Während die Lift Vertical Ergonomic Mouse als Rechtshändermodell in den Farben Rosa, Off-White und Graphit angeboten wird, soll die Linkshändervariante ausschließlich mit der Farbgebung Graphit in den Vertrieb gehen. Dieser soll noch im laufenden Monat beginnen und wird die neue vertikale Maus mit einem Verkaufspreis von 79,99 Euro im Handel platzieren.

Das neue Modell, das von Logitech in drei unterschiedlichen Farben und in einer Linkshändervariante angeboten wird, konkurriert mit der beliebten Logitech MX Vertical, soll sich aber vor allem für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Hände eignen.

