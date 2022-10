DemoPro: Mac-App kritzelt auf den Bildschirm (und auf alle Apps)

Die Zusatz-Funktionen Whiteboard und Blackboard färben den gesamten Bildschirm vorübergehend vollflächig ein und lassen so kurze Erklärpausen zu, in denen keine anderen Bildschirminhalte um Aufmerksamkeit buhlen. Bei Bedarf lässt sich ein zusätzlicher Timer einblenden, um Pausen zu planen. DemoPro kostet 2,49 Euro und kann im Mac-App-Store geladen werden.

Die Mac-Applikation DemoPro ist eine Anwendung für die Mac-Menüleiste die sich an all jene Anwender richtet, die ihren Apple-Rechner häufiger für Präsentationen, zum Vermitteln von Wissen, beim Kunden oder in Unterrichtssituationen einsetzen und dabei ausgesuchte Bildschirminhalte besonders hervorheben wollen.

