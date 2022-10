AVM: Neue MyFRITZ!App, neue Labor-Versionen

Die neuen LaborVersionen, also die Testversionen kommender Firmware-Updates stellt AVM auf der Webseite avm.de/labor zur Verfügung und ist dafür bekannt, dass die Vorschau-Downloads meist so gut geprüft sind, dass nicht mit gravierenden Fehlern gerechnet werden muss. Die Installation auf dem einzigen Router im Haushalt ist natürlich trotzdem mit Risiken verbunden und sollte gut überlegt sein.

Insert

You are going to send email to