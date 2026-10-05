DeepSeek Harness: Neue KI-App startet auf dem Mac

DeepSeek erweitert sein Angebot um eine Desktop-Anwendung für den Mac. Das neue DeepSeek Harness steht weltweit als öffentliche Vorschau bereit und wird zugleich als Open-Source-Projekt unter der MIT-Lizenz angeboten. Die Anwendung richtet sich nicht nur an Entwickler, sondern soll auch alltägliche Arbeiten am Rechner übernehmen.

DeepSeek nennt unter anderem das Sortieren von Dateien, die Analyse von Daten, das Erstellen von Dokumenten und Präsentationen sowie Programmieraufgaben als mögliche Einsatzgebiete. Harness kann zudem Informationen recherchieren, Angaben überprüfen und Quellen anführen. Für längere Abläufe lassen sich Skripte und Stapelverarbeitungen starten und deren Fortschritt verfolgen.

Damit reiht sich DeepSeek in eine wachsende Zahl von KI-Anbietern mit eigenen Anwendungen für macOS ein. Google hat seine Gemini-App im Frühjahr auf den Mac gebracht, Meta folgte im August mit einer eigenständigen Meta-AI-Anwendung. DeepSeek setzt bei Harness allerdings stärker auf eine erweiterbare Arbeitsumgebung, in der einzelne Funktionen als Plugins organisiert sind.

Plugins erweitern Werkzeuge und Oberfläche

Technische Grundlage von DeepSeek Harness ist eine Architektur von Cordis, bei der sämtliche Komponenten als Plugins eingebunden werden. Nutzer können vorhandene Erweiterungen installieren oder im sogenannten Creator Mode über den Chat eigene Plugins erstellen. Diese können sowohl neue Werkzeuge und Fähigkeiten als auch Änderungen an der Benutzeroberfläche mitbringen.

Die Anwendung zeigt Ergebnisse direkt zur Kontrolle an und erlaubt es, sie anschließend im Gespräch weiterzuarbeiten. Ein Plugin für geplante Aufgaben kann Arbeiten zu festgelegten Zeiten oder wiederkehrend ausführen. Zusätzlich stehen Entwicklungswerkzeuge bereit, mit denen sich Ausführungsschritte und detaillierte Laufzeitinformationen untersuchen lassen. Das soll insbesondere bei Problemen mit Werkzeugaufrufen und automatisierten Abläufen helfen.

Mac-App oder Weboberfläche mit Node.js

DeepSeek bietet Harness zum direkten Download für macOS an. Alternativ lässt sich die Weboberfläche nach der Installation von Node.js mit einem einzelnen npx-Befehl starten. Entwickler können darüber hinaus den vollständigen Quellcode aus dem bereitgestellten GitHub-Repository beziehen und das Projekt selbst installieren.

DeepSeek weist darauf hin, dass sich sowohl die zentralen Plugins als auch die Programmierschnittstellen während der Vorschauphase noch verändern. Weitere Informationen zur Anwendung, Entwicklerdokumentation und den verfügbaren Erweiterungsmöglichkeiten stellt das Unternehmen auf der offiziellen Harness-Seite bereit.

Der Anbieter war in Deutschland zuletzt vor allem wegen des Umgangs mit Nutzerdaten Thema. Im Juni hatte die Berliner Datenschutzaufsicht Apple und Google aufgefordert, eine mögliche Sperrung der DeepSeek-App zu prüfen. Anlass waren nach Darstellung der Behörde Datenübermittlungen nach China und die Frage, ob dabei die Anforderungen der DSGVO eingehalten werden.