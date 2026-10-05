Festplattenvollzugriff unter macOS: Apple plant neue Hürden

Apple will den Zugriff von Mac-Anwendungen auf besonders sensible Nutzerdaten weiter einschränken. Konkret geht es um die macOS-Berechtigung „Full Disk Access“, also den Vollzugriff auf die Festplatte. Anwendungen mit dieser Freigabe können auf Dateien, E-Mails, Nachrichten und den Browserverlauf zugreifen. Apple kündigt nun zusätzliche Kontrollmechanismen an, mit denen Nutzer diesen weitreichenden Zugriff künftig noch ausdrücklicher bestätigen sollen.

Apple begründet die geplante Verschärfung vor allem mit zunehmend leistungsfähigen KI-Agenten. Je selbstständiger solche Anwendungen arbeiten, desto größer seien die Risiken, wenn sie umfassenden Zugriff auf persönliche Daten erhalten. Auch die Privatsphäre von Kommunikationspartnern könne betroffen sein, wenn Apps beispielsweise auf gespeicherte Nachrichten zugreifen können.

Vollzugriff soll bewusster vergeben werden

Wie die neuen Hürden konkret aussehen, lässt Apple bislang offen. Im Hinweis für Entwickler ist lediglich von zusätzlichen Kontrollen und einer ausdrücklich erforderlichen Nutzeraktion die Rede. Apple beschreibt den Vollzugriff dabei vor allem als Ausnahme, die es Backup-Anwendungen ermöglicht, die üblichen Datenschutzmechanismen von macOS zu umgehen.

Genau diese Darstellung sorgt für erste Kritik. Vollzugriff wird nicht ausschließlich von Backup-Programmen eingesetzt. Auch Dateimanager, Launcher, Automatisierungswerkzeuge und andere Mac-Dienstprogramme können auf diese Berechtigung angewiesen sein. Unklar bleibt deshalb, ob Apple lediglich zusätzliche Bestätigungen plant oder den Kreis der Anwendungen einschränken will, denen diese Berechtigung überhaupt zur Verfügung steht.

Die nächste Stufe der macOS-Kontrollen

Die Ankündigung reiht sich in eine längere Entwicklung ein. Bereits mit macOS Sequoia hat Apple das Öffnen nicht notarisierter Anwendungen deutlich erschwert. Statt eines Rechtsklicks müssen Nutzer solche Programme inzwischen gezielt über die Systemeinstellungen freigeben.

Auch andere Zugriffsrechte wurden schrittweise stärker kontrolliert. Bei Bildschirmaufnahmen führten wiederkehrende Abfragen zeitweise zu so viel Kritik, dass Apple die Häufigkeit der Warnmeldungen später reduzieren musste. Mit macOS Tahoe kamen zudem zusätzliche Hinweise für Hintergrundprozesse hinzu.

Beim Vollzugriff deutet Apple nun den nächsten Schritt an. Dass besonders weitreichende Berechtigungen verständlich bestätigt werden sollen, ist nachvollziehbar. Entscheidend wird jedoch sein, ob Apple lediglich die Vergabe transparenter gestaltet oder den Einsatz von Full Disk Access grundsätzlich stärker begrenzt. Gerade klassische Mac-Werkzeuge könnten von letzterem betroffen sein, obwohl sie mit KI-Agenten nichts zu tun haben.