Mehr Kontrolle unter macOS
Festplattenvollzugriff unter macOS: Apple plant neue Hürden
Apple will den Zugriff von Mac-Anwendungen auf besonders sensible Nutzerdaten weiter einschränken. Konkret geht es um die macOS-Berechtigung „Full Disk Access“, also den Vollzugriff auf die Festplatte. Anwendungen mit dieser Freigabe können auf Dateien, E-Mails, Nachrichten und den Browserverlauf zugreifen. Apple kündigt nun zusätzliche Kontrollmechanismen an, mit denen Nutzer diesen weitreichenden Zugriff künftig noch ausdrücklicher bestätigen sollen.
Apple begründet die geplante Verschärfung vor allem mit zunehmend leistungsfähigen KI-Agenten. Je selbstständiger solche Anwendungen arbeiten, desto größer seien die Risiken, wenn sie umfassenden Zugriff auf persönliche Daten erhalten. Auch die Privatsphäre von Kommunikationspartnern könne betroffen sein, wenn Apps beispielsweise auf gespeicherte Nachrichten zugreifen können.
Vollzugriff soll bewusster vergeben werden
Wie die neuen Hürden konkret aussehen, lässt Apple bislang offen. Im Hinweis für Entwickler ist lediglich von zusätzlichen Kontrollen und einer ausdrücklich erforderlichen Nutzeraktion die Rede. Apple beschreibt den Vollzugriff dabei vor allem als Ausnahme, die es Backup-Anwendungen ermöglicht, die üblichen Datenschutzmechanismen von macOS zu umgehen.
Genau diese Darstellung sorgt für erste Kritik. Vollzugriff wird nicht ausschließlich von Backup-Programmen eingesetzt. Auch Dateimanager, Launcher, Automatisierungswerkzeuge und andere Mac-Dienstprogramme können auf diese Berechtigung angewiesen sein. Unklar bleibt deshalb, ob Apple lediglich zusätzliche Bestätigungen plant oder den Kreis der Anwendungen einschränken will, denen diese Berechtigung überhaupt zur Verfügung steht.
Die nächste Stufe der macOS-Kontrollen
Die Ankündigung reiht sich in eine längere Entwicklung ein. Bereits mit macOS Sequoia hat Apple das Öffnen nicht notarisierter Anwendungen deutlich erschwert. Statt eines Rechtsklicks müssen Nutzer solche Programme inzwischen gezielt über die Systemeinstellungen freigeben.
Auch andere Zugriffsrechte wurden schrittweise stärker kontrolliert. Bei Bildschirmaufnahmen führten wiederkehrende Abfragen zeitweise zu so viel Kritik, dass Apple die Häufigkeit der Warnmeldungen später reduzieren musste. Mit macOS Tahoe kamen zudem zusätzliche Hinweise für Hintergrundprozesse hinzu.
Beim Vollzugriff deutet Apple nun den nächsten Schritt an. Dass besonders weitreichende Berechtigungen verständlich bestätigt werden sollen, ist nachvollziehbar. Entscheidend wird jedoch sein, ob Apple lediglich die Vergabe transparenter gestaltet oder den Einsatz von Full Disk Access grundsätzlich stärker begrenzt. Gerade klassische Mac-Werkzeuge könnten von letzterem betroffen sein, obwohl sie mit KI-Agenten nichts zu tun haben.
Gute Maßnahme, aber wenn …dann auch richtig machen und differenzieren, so st herrscht nur wieder Chaos und am Ende klickt der Nutzer im Zweifel alles auf „ok“
gott… noch schlimmer? es nervt jetzt schon unglaublich. vor allem, weil nach freigabe in den einstellungen immer noch bei einigen programmen bei JEDEM start immer wieder nachgefragt wird. für wie blöd hält apple eigentlich seine nutzer?
windows lässt grüßen. (auch bei den neuesten „design“)
Apple hält seine Kunden nicht für dumm, ganz im Gegenteil. User soll die Verwendung von Anwendungen und Diensten, die nicht von Apple stammen, so unangenehm wie möglich gemacht werden. Oder anders gesagt: Apple arbeitet weiter an einer Welt, welche die EU verhindern möchte.
Tach.
Das könnte also bedeuten man kann seine eigene Hardware sichern so viel man will: Wenn man mit Menschen kommuniziert die das NICHT so eng sehen, dass diese Unterhaltungen usw. im ungünstigsten Fall sonst wo hin verteilt werden könnten.
Interessant.
Dies ist durchaus Sinnvoll da personenbezogne Daten nationalen Regelungen bzw. der EU unterliegen können und die Speicherung auf Server von Drittstaaten bezüglich des Datenschutz problematisch sein kann. Dies wäre im Einzelfall zu prüfen betrifft aber auch den Umgang mit der iCloud und betrifft möglicherweise auch Apple selbst.