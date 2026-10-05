Design-Chef Ternus: Apples neuer CEO wieder deutlich mehr involviert

John Ternus setzt als neuer Apple-Chef andere Schwerpunkte als sein Vorgänger Tim Cook. Während Cook viel Zeit mit Lieferketten, Finanzen und politischen Kontakten verbrachte, bleibt Ternus eng mit der Produktentwicklung verbunden. Vor allem Apples Design-Abteilungen nehmen dabei offenbar einen erheblichen Teil seiner Aufmerksamkeit ein.

Nach einem Bericht von Bloomberg arbeitet Ternus inzwischen mehrmals pro Woche direkt mit den Teams für Industrie- und Softwaredesign zusammen. Teilweise soll er das Designstudio sogar mehrfach am Tag besuchen. Damit übernimmt der Vorstandschef faktisch eine Rolle, für die Apple seit Jahren keinen einzelnen übergeordneten Verantwortlichen mehr hat.

Design bekommt wieder direkten Zugang

Seit dem Ausscheiden von Jony Ive im Jahr 2019 waren Hardware- und Interface-Design organisatorisch voneinander getrennt. Später liefen beide Bereiche bei dem damaligen COO Jeff Williams zusammen. Nach dessen Ruhestand sollten die Teams offiziell direkt an Tim Cook berichten. Tatsächlich hatte Cook die Verantwortung jedoch bereits im Zuge des geplanten Führungswechsels an Ternus übertragen.

Dass Ternus den Bereich nun selbst so eng begleitet, passt zu einer Entwicklung, die sich schon vor seinem Amtsantritt abgezeichnet hatte. Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass er zusätzliche Verantwortung für Apples Design-Teams übernommen hatte. Im Sommer hatten wir zudem die Frage aufgeworfen, ob Ternus dem Design-Team wieder mehr Gewicht im Unternehmen geben könnte.

Der Unterschied zur Cook-Ära fällt laut dem Bericht deutlich aus. Während Cook das Designstudio demnach höchstens ungefähr einmal monatlich für rund eine Stunde besuchte, arbeitet Ternus wesentlich regelmäßiger mit den dortigen Teams.

Kein neuer Designchef von außen geplant

Apple hatte in den vergangenen Jahren zahlreiche erfahrene Designer verloren. Viele wechselten zu Jony Ives LoveFrom, zu OpenAI oder zu anderen Unternehmen. Bereits Ende 2023 war mit Tang Tan auch der damalige Verantwortliche für das Produktdesign von iPhone und Apple Watch zu Jony Ive gewechselt. Zuletzt verließ außerdem Interface-Chef Alan Dye Apple in Richtung Meta. Bereits zuvor war mit Evans Hankey die Nachfolgerin von Ive als Leiterin des Industriedesigns gegangen. Wir hatten die personellen Umbrüche in Apples Design-Abteilung mehrfach begleitet.

Das Industriedesign wird inzwischen von Molly Anderson (oben im Titelbild rechts) geführt, die Softwaregestaltung von Steve Lemay. Einen übergeordneten Chief Design Officer, der beide Bereiche zusammenführt, will Apple offenbar dennoch nicht suchen. Eine entsprechende externe Suche sei derzeit nicht vorgesehen.

Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass Ternus diese Funktion selbst ausfüllt. Er stammt zwar aus der Hardwareentwicklung und nicht aus einer klassischen Designlaufbahn. Durch seine direkte Beteiligung erhält das Design bei Apple jedoch wieder unmittelbaren Einfluss auf die Unternehmensspitze und damit auf zentrale Produktentscheidungen.