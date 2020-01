Datei-Kopierer „Dropzone“: Version 4 führt Monatsabo ein

Auf den Spuren des von Fantastical eingeführten Kalender-Abonnements, verabschiedet sich nun auch der alte Hase Dropzone ins Abo-Lager. Dropzone 3 kennt ihr vielleicht. Die grundsolide Mac-App wurde 2014 erstveröffentlicht, kostet pauschal 11 Euro und versucht wiederkehrende Drag-and-Drop-Handgriffe zu beschleunigen.

Dropzone stellt euch dafür eine speziellen Bereich in unmittelbarer Nähe der Menüleiste zur Verfügung (die sogenannte Dropzone) und ermöglicht euch hier Dateien abzulegen und damit schneller als üblich zu kopieren und zu verschieben, Anwendungen zu öffnen und Dokumente an zahlreiche unterstütze Online-Services durchzureichen.

Wenn ihr jetzt gedacht habt: „Hey, da würde sich doch wunderbar ein optionales Abo-Modell anbieten“, dann dürfen wir euch beglückwünschen. Beim Entwickler-Studio Aptonic Limited hatten sie die gleiche Idee.

So wird die neuveröffentlichte Ausgabe Dropzone 4 fortan zwar zum Gratis-Download angeboten, setzt zur Finanzierung jedoch auf das 1,99 Euro teure Monatsabo „Dropzone 4 Pro“.

Erst nach Zahlung der 2 Euro im Monat stehen euch Standard-Funktionen wie der Amazon S3- und Google Drive-Upload, der Zugriff auf neue Funktionen und die sogenannten „Cloud Actions“ zur Verfügung. Letztgenannte liefern euch die Anbindung an Online-Dienste wie Imgur, URL-Shortener und Co.

Im Blog des Entwickler-Studios heißt es:

Dropzone 4 ist eine große Veröffentlichung, nicht nur in Bezug auf die App selbst, sondern auch in Bezug auf das Geschäft dahinter und wie ich plane, Aptonic weiter zu betreiben. Im Laufe der Jahre habe ich so viel mehr über die Entwicklung von Anwendungen und die Führung eines erfolgreichen Software-Geschäfts gelernt. Ich habe festgestellt, dass viele der Probleme mit Dropzone nicht die Entwicklung der Anwendung selbst betreffen, sondern die Nachhaltigkeit des Unternehmens.

Es gibt so viele Dinge, an denen ich arbeiten und sie verbessern wollte, aber Dropzone musste immer ein Hobbyprojekt bleiben, und ich konnte nur eine begrenzte Zeit darauf verwenden, weil nie genug Einnahmen abfielen, um in Vollzeit an der App zu arbeiten. Der Plan für die Zukunft ist es, die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu erhöhen, damit ich mehr Zeit für die Entwicklung der Anwendung und der Versandfunktionen, die Behebung von Fehlern und die Unterstützung der Kunden verwenden kann.[…]