Zattoo baut Kanäle aus, Joyn bleibt unkomplizierter

Seit dem Start des TV-Streaming-Dienstes Joyn im Sommer 2019 hat es der ehemalige Platzhirsch Zattoo schwer. Zwar punktet das Premium-Angebot des TV-Pioniers mit 50fps, 110 Sendern (42 davon in Full-HD) und einer Aufnahmefunktion – das kostenfreie Angebot kann allerdings nicht mit der unkomplizierten Joyn-Webseite mithalten.

Während Zattoo noch immer mit Account-Zwang daherkommt und für den TV-Zugriff eine Registrierung voraussetzt, können Joyn-Nutzer schlicht das Live TV-Portal im Browser aufrufen und direkt streamen.

Zudem bietet Joyn den Zugriff auf Privatsender wie Pro7, Sat.1, KabelEins und DMAX – Inhalte, die es bei Zattoo noch immer nur gegen Bezahlung gibt. Nun will Zattoo mit dem Ausbau des Sender-Angebotes punkten.

So stellt der Streamer fortan drei neue TV-Sender zur Verfügung. Neu im Angebot sind die Sender VOXup, HOME & GARDEN TV sowie N24 Doku. Zusätzlich wird der bereits verfügbare Nachrichtensender WELT im Premium- und Ultimate-Abo ab sofort in HD-Qualität ausgestrahlt. Insgesamt umfasst das Senderangebot bei Zattoo mehr als 110 TV-Sender.

Alle Sender sind im Premium- und Ultimate-Abo verfügbar. Der Sender N24 Doku kann zusätzlich auch von Nutzern des Free-Abonnements geschaut werden. Premium- und Ultimate-Abonnenten können auch bei den neuen TV-Sendern wie gewohnt die Features Restart und Live-Pause nutzen. Die Aufnahmefunktion steht Ultimate-Abonnenten ebenfalls zur Verfügung. Mit WELT in HD und dem VOX-Schwestersender VOXup in Full-HD-Qualität für Ultimate-Nutzer ergänzen nun zwei weitere Sender das umfangreiche TV-Angebot in bester Bildqualität bei Zattoo. Die Sender HOME & GARDEN TV sowie N24 Doku können zunächst in SD-Qualität gesehen werden und sind in Kürze auch in HD verfügbar. Damit setzt der TV-Streaming-Anbieter auch weiterhin auf den Ausbau seines inhaltlichen Angebots.